Helikopterom HRZ-a prevezli srce iz Zadra u Zagreb: 'Svaki takav let je šansa za život'

'Svaki ovakav let nosi veliku odgovornost, jer ne prevozimo samo medicinski tim i organ, već nečiju šansu za život', poručuje pilot helikoptera
Pripadnici 194. eskadrile višenamjenskih helikoptera 91. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s helikopterom Black Hawk UH-60M danas su bili angažirani u hitnom zračnom medicinskom prijevozu transplantacijskog tima i transplantacijskog organa – srca, na relaciji Zagreb – Zadar – Zagreb, priopćili su iz Ministarstva obrane (MORH).
Helikopter Black Hawk UH-60M Hrvatskog ratnog zrakoplovstva poletio je u 7:40 sati iz vojarne Lučko prema Kliničkoj bolnici Dubrava, gdje je ukrcan medicinski transplantacijski tim, te je u 9:05 sati sletio u vojarnu „Pukovnik Mirko Vukušić“ u Zemuniku kod Zadra, odakle je tim hitnim medicinskim vozilom prevezen u Kliničku bolnicu Zadar, opisali su.
Nakon uspješno dovršene medicinske operacije, odnosno eksplantacije transplantacijskog organa – srca, transplantacijski tim zajedno s organom prevezen je na helidrom Kliničke bolnice Dubrava u Zagrebu, gdje je helikopter Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sletio u 13:55 sati.
Pilot helikoptera koji je sudjelovao u ovoj akciji istaknuo kako 'svaki ovakav let nosi veliku odgovornost, jer ne prevoze samo medicinski tim i organ, već nečiju šansu za život'.
'Let je odrađen brzo zahvaljujući iznimno visokoj brzini leta helikoptera Black Hawk i visokoj razini spremnosti i obučenosti posade. Ponosan sam na članove svog tima koji su uvijek spremni brzo reagirati, a njihov profesionalizam dolazi do izražaja upravo u ovakvim zahtjevnim i vremenski osjetljivim situacijama.', rekao je pilot.
Medicinski helikopterski prijevoz transplantacijskog tima i organa proveden je na temelju zahtjeva transplantacijskog koordinatora Ministarstva zdravstva za hitnim medicinskim transportom.