Helikopterom HRZ-a prevezli srce iz Zadra u Zagreb: 'Svaki takav let je šansa za život'

Pripadnici 194. eskadrile višenamjenskih helikoptera 91. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s helikopterom Black Hawk UH-60M danas su bili angažirani u hitnom zračnom medicinskom prijevozu transplantacijskog tima i transplantacijskog organa – srca, na relaciji Zagreb – Zadar – Zagreb, priopćili su iz Ministarstva obrane (MORH).

Helikopter Black Hawk UH-60M Hrvatskog ratnog zrakoplovstva poletio je u 7:40 sati iz vojarne Lučko prema Kliničkoj bolnici Dubrava, gdje je ukrcan medicinski transplantacijski tim, te je u 9:05 sati sletio u vojarnu „Pukovnik Mirko Vukušić“ u Zemuniku kod Zadra, odakle je tim hitnim medicinskim vozilom prevezen u Kliničku bolnicu Zadar, opisali su.

Nakon uspješno dovršene medicinske operacije, odnosno eksplantacije transplantacijskog organa – srca, transplantacijski tim zajedno s organom prevezen je na helidrom Kliničke bolnice Dubrava u Zagrebu, gdje je helikopter Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sletio u 13:55 sati.