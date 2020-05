Marija Selak Raspudić novo je nezavisno ime na listi Mosta, kao i u hrvatskoj politici, a u intervjuu za Večernji list objasnila je zašto se odlučila na politički angažman

"A zašto ne politika? Već i sama činjenica da je to ono što me svi prvo pitaju, uz komentar: „Što mi je to trebalo?“, pokazuje dubinu apatije u koju smo zapali, a koja se ponajprije odnosi na gubitak vjere da je moguće išta učiniti drugačijim što, posljedično, čini svaki javni angažman besmislenim. Tu percepciju želim promijeniti. Stvar je stoga potrebno obrnuti. U trenutku ugroze demokracije u kojem se nalazimo nužno je sve slobodno misleće pojedince upitati zašto se oni ne uključe u politiku", kazala je Selak Raspudić, prenosi N1.