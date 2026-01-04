Maduro stigao u njujorški pritvor, Bijela kuća objavila snimke

Nakon velike američke vojne i sigurnosne operacije u Venezueli, svrgnuti predsjednik te zemlje Nicolas Maduro i njegova supruga Cilia Flores nalaze se u pritvoru u Metropolitan Detention Centeru u Brooklynu. Njihovo uhićenje otvorilo je niz političkih i pravnih pitanja dok je budućnost Venezuele krajnje neizvjesna
Očekuje se da će se Maduro uskoro pojaviti pred saveznim sudom na Manhattanu, gdje će se suočiti s optužbama za kaznena djela povezana s trgovinom drogom i ilegalnim oružjem.
Riječ je o jednom od najsnažnijih poteza Washingtona protiv nekog aktualnog ili donedavnog šefa države u modernoj povijesti Latinske Amerike.
Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Države privremeno „voditi Venezuelu“ dok se ne osigura, kako je rekao, „razumna, sigurna i pravedna tranzicija vlasti“. Trump je također poručio da će Washington preuzeti kontrolu nad golemim venezuelanskim naftnim rezervama, što je dodatno podiglo tenzije i izazvalo osude dijela međunarodne zajednice.
Američka administracija tvrdi da je cilj stabilizacija zemlje, dok kritičari upozoravaju na presedan otvorene intervencije i kršenje međunarodnog prava.
8.15 Kina traži da SAD odmah oslobodi Madura
Kina je u nedjelju pozvala Sjedinjene Države na trenutno puštanje na slobodu venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura, koji je u subotu zatočen u New Yorku nakon što je zarobljen u vojnoj operaciji u noći s petka na subotu.
"Kina poziva Sjedinjene Države da jamče osobnu sigurnost predsjednika Nicolasa Madura i njegove supruge, da ih odmah puste na slobodu i da prestanu s pokušajima rušenja venezuelske vlade", priopćilo je kinesko ministarstvo vanjskih poslova, nazivajući operaciju "flagrantnim kršenjem međunarodnog prava".
Kina je već u subotu snažno osudila američku intervenciju u Venezueli upozorivši da je riječ o ozbiljnom kršenju međunarodnog prava.
"Kina je duboko šokirana i oštro osuđuje američku uporabu sile protiv jedne suverene države, kao i uporabu sile protiv predsjednika države", navelo je u priopćenju kinesko ministarstvo vanjskih poslova.
"Kina se odlučno protivi takvom hegemonističkom ponašanju SAD-a koje ozbiljno krši međunarodno pravo, narušava suverenitet Venezuele i prijeti miru i sigurnosti u Latinskoj Americi i na Karibima. Pozivamo SAD da se pridržava međunarodnog prava te ciljeva i načela Povelje UN-a i prestane kršiti suverenitet i sigurnost drugih zemalja."
Američki predsjednik Donald Trump rekao je ranije u subotu za Fox News da Kina neće imati ništa protiv operacije u Venezueli, da ima dobar odnos s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom i da će Kina nastaviti dobivati naftu iz Venezuele.
07.45 Nova fotografija Madura
Objavljena je nova fotografija Nicolasa Madura s lisicama na rukama nakon što je ispraćen iz zrakoplova po dolasku SAD, okružen agentima američke Agencije za suzbijanje droga (DEA) i službe Homeland Security Investigations.
NBC News došao je u posjed snimke koja prikazuje zarobljenog venezuelanskog čelnika u svijetloplavoj majici s kapuljačom, dok ga okružuju američki dužnosnici.
Na društvenoj mreži X pojavile su se i druge fotografije, koje zasad nisu potvrđene, a na kojima se čini da Maduro sjedi na stolici okružen agentima.
07.20 Tko preuzima vlast u Caracasu?
Venezuelski Vrhovni sud naložio je da potpredsjednica Delcy Rodríguez preuzme ovlasti i dužnosti privremene predsjednice države. Istodobno, oporbena čelnica María Corina Machado pozvala je da vlast preuzme oporbeni kandidat, tvrdeći da je upravo on legitimni pobjednik prethodnih izbora.
U Venezueli, ali i među venezuelanskom dijasporom, reakcije su podijeljene. Dok dio građana izražava nadu i slavlje zbog pada Madura, drugi strahuju od kaosa, političke nestabilnosti i neizvjesnog američkog upravljanja zemljom.
Kako će se situacija dalje razvijati, ovisit će o potezima Washingtona, reakciji venezuelanskih institucija te međunarodnom pritisku, u trenutku kada je Venezuela ponovno u središtu globalne politike. >>>Pročitaj više<<<
07.02 Maduro stigao u New York
Nicolas Maduro stigao je helikopterom na Manhattan, nakon čega je u konvoju prebačen u pritvor u Brooklynu, zloglasni zatvor u kojem su boravili i pjevač R. Kelly, Ghislaine Maxwell te Sam Bankman-Fried.
Bijela kuća objavila je video na kojem se vidi kako Maduro s lisicama na rukama, u pratnji agenata DEA-e, pokušava govoriti engleski, govoreći 'Good night' i 'Happy New Year'.
Pravni analitičar CNN-a Elie Honig izjavio je da se vrhunski odvjetnici već bore za priliku da zastupaju Madura. Slučaj je, kako kaže, "izuzetno visokog uloga", a Maduro je "očito vrlo bogata osoba koja može platiti vrhunsku cijenu za svoj obrambeni tim".
07.00 Gabriel Borić: SAD je prešao crvenu liniju
Čileanski predsjednik Gabriel Borić snažno je osudio napad SAD-a na Venezuelu i najavu o preuzimanju izravne kontrole nad teritorijem te južnoameričke zemlje.
"Poštivanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta država predstavlja crvenu liniju koja se ni pod kojim uvjetima ne smije prijeći. Danas je to Venezuela, sutra bi to mogla biti bilo koja druga zemlja", izjavio je iz palače La Moneda, sjedišta čileanske vlade u Santiago de Chileu. >>>Pročitaj više<<<