Maduro stigao u njujorški pritvor, Bijela kuća objavila snimke

Riječ je o jednom od najsnažnijih poteza Washingtona protiv nekog aktualnog ili donedavnog šefa države u modernoj povijesti Latinske Amerike.

Očekuje se da će se Maduro uskoro pojaviti pred saveznim sudom na Manhattanu, gdje će se suočiti s optužbama za kaznena djela povezana s trgovinom drogom i ilegalnim oružjem.

Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Države privremeno „voditi Venezuelu“ dok se ne osigura, kako je rekao, „razumna, sigurna i pravedna tranzicija vlasti“. Trump je također poručio da će Washington preuzeti kontrolu nad golemim venezuelanskim naftnim rezervama, što je dodatno podiglo tenzije i izazvalo osude dijela međunarodne zajednice.

Američka administracija tvrdi da je cilj stabilizacija zemlje, dok kritičari upozoravaju na presedan otvorene intervencije i kršenje međunarodnog prava.

8.15 Kina traži da SAD odmah oslobodi Madura

Kina je u nedjelju pozvala Sjedinjene Države na trenutno puštanje na slobodu venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura, koji je u subotu zatočen u New Yorku nakon što je zarobljen u vojnoj operaciji u noći s petka na subotu.

"Kina poziva Sjedinjene Države da jamče osobnu sigurnost predsjednika Nicolasa Madura i njegove supruge, da ih odmah puste na slobodu i da prestanu s pokušajima rušenja venezuelske vlade", priopćilo je kinesko ministarstvo vanjskih poslova, nazivajući operaciju "flagrantnim kršenjem međunarodnog prava".

Kina je već u subotu snažno osudila američku intervenciju u Venezueli upozorivši da je riječ o ozbiljnom kršenju međunarodnog prava.

"Kina je duboko šokirana i oštro osuđuje američku uporabu sile protiv jedne suverene države, kao i uporabu sile protiv predsjednika države", navelo je u priopćenju kinesko ministarstvo vanjskih poslova.

"Kina se odlučno protivi takvom hegemonističkom ponašanju SAD-a koje ozbiljno krši međunarodno pravo, narušava suverenitet Venezuele i prijeti miru i sigurnosti u Latinskoj Americi i na Karibima. Pozivamo SAD da se pridržava međunarodnog prava te ciljeva i načela Povelje UN-a i prestane kršiti suverenitet i sigurnost drugih zemalja."

Američki predsjednik Donald Trump rekao je ranije u subotu za Fox News da Kina neće imati ništa protiv operacije u Venezueli, da ima dobar odnos s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom i da će Kina nastaviti dobivati naftu iz Venezuele.

07.45 Nova fotografija Madura

Objavljena je nova fotografija Nicolasa Madura s lisicama na rukama nakon što je ispraćen iz zrakoplova po dolasku SAD, okružen agentima američke Agencije za suzbijanje droga (DEA) i službe Homeland Security Investigations.

NBC News došao je u posjed snimke koja prikazuje zarobljenog venezuelanskog čelnika u svijetloplavoj majici s kapuljačom, dok ga okružuju američki dužnosnici.

Na društvenoj mreži X pojavile su se i druge fotografije, koje zasad nisu potvrđene, a na kojima se čini da Maduro sjedi na stolici okružen agentima.