Venezuelanska vojska priznala v.d. predsjednicu: Trump joj već zaprijetio

Padrino Lopez također je optužio Sjedinjene Države da su počinile "kukavičku otmicu" i "hladnokrvno ubile veliki dio njegovog sigurnosnog tima, vojnika, vojnikinja i nevinih građana" u američkoj vojnoj operaciji u Venezueli te je zatražio "brzo oslobađanje" Nicolasa Madura i njegove supruge Cilie Flores . On nije iznio točan broj žrtava.

General se pozvao na odluku Vrhovnog suda kojom se nalaže Rodriguez da preuzme vlast na 90 dana.

Održavanje mira i reda

General Vladimir Padrino Lopez pozvao je "narod Venezuele da idućih dana nastavi svoje gospodarske, profesionalne i sve vrste aktivnosti, kao i obrazovne aktivnosti, te da se domovina vrati na svoj ustavni put" te naglasio da će se nova Nacionalna skupština izabrana u svibnju sastati u ponedjeljak.

Pozvao je stanovništvo "da održi mir i red te da ne poklekne pred iskušenjima psihološkog rata, prijetnjama i strahom koji nam žele nametnuti".