Venezuelanska vojska priznala v.d. predsjednicu: Trump joj već zaprijetio

Venezuelska vojska priznala je u nedjelju potpredsjednicu Delcy Rodriguez za privremenu predsjednicu te zemlje, objavio je ministar obrane, general Vladimir Padrino Lopez te pozvao svoje sunarodnjake da nastave s uobičajenim aktivnostima, dan nakon što su Sjedinjene Države otele Nicolasa Madura
General se pozvao na odluku Vrhovnog suda kojom se nalaže Rodriguez da preuzme vlast na 90 dana.
Padrino Lopez također je optužio Sjedinjene Države da su počinile "kukavičku otmicu" i "hladnokrvno ubile veliki dio njegovog sigurnosnog tima, vojnika, vojnikinja i nevinih građana" u američkoj vojnoj operaciji u Venezueli te je zatražio "brzo oslobađanje" Nicolasa Madura i njegove supruge Cilie Flores. On nije iznio točan broj žrtava.
Održavanje mira i reda
General Vladimir Padrino Lopez pozvao je "narod Venezuele da idućih dana nastavi svoje gospodarske, profesionalne i sve vrste aktivnosti, kao i obrazovne aktivnosti, te da se domovina vrati na svoj ustavni put" te naglasio da će se nova Nacionalna skupština izabrana u svibnju sastati u ponedjeljak.
Pozvao je stanovništvo "da održi mir i red te da ne poklekne pred iskušenjima psihološkog rata, prijetnjama i strahom koji nam žele nametnuti".
Optužnica za narkoterorizam
Svrgnuti 63-godišnji venezuelski predsjednik proveo je prvu noć u zatvoru u Brooklynu u New Yorku, a očekuje se da će se u ponedjeljak pojaviti na američkom sudu pod optužbom za "narkoterorizam", zajedno sa svojom 69-godišnjom suprugom.
Opisujući smjelu operaciju pripremanu mjesecima, američki predsjednik Donald Trump u subotu je ustvrdio da će Sjedinjene Države sada "voditi" zemlju od 30 milijuna stanovnika i dodao da će biti spreman poslati kopnene snage i pokrenuti "drugi val" napada u slučaju potrebe.