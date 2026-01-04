delcy rodriguez

Venezuelanska vojska priznala v.d. predsjednicu: Trump joj već zaprijetio

M.Da./Hina

04.01.2026 u 19:06

Delcy Rodriguez, nova predsjednica Venezuele
Delcy Rodriguez, nova predsjednica Venezuele Izvor: Profimedia / Autor: Wei Neiruilaquanguodaibiaodahui / Xinhua News / Profimedia
Bionic
Reading

Venezuelska vojska priznala je u nedjelju potpredsjednicu Delcy Rodriguez za privremenu predsjednicu te zemlje, objavio je ministar obrane, general Vladimir Padrino Lopez te pozvao svoje sunarodnjake da nastave s uobičajenim aktivnostima, dan nakon što su Sjedinjene Države otele Nicolasa Madura

General se pozvao na odluku Vrhovnog suda kojom se nalaže Rodriguez da preuzme vlast na 90 dana.

>>> UŽIVO: Kolumbija raspoređuje vojsku, Trump zaprijetio Rodriguez: 'Platit će veću cijenu od Madura' <<<

Padrino Lopez također je optužio Sjedinjene Države da su počinile "kukavičku otmicu" i "hladnokrvno ubile veliki dio njegovog sigurnosnog tima, vojnika, vojnikinja i nevinih građana" u američkoj vojnoj operaciji u Venezueli te je zatražio "brzo oslobađanje" Nicolasa Madura i njegove supruge Cilie Flores. On nije iznio točan broj žrtava.

vezane vijesti

Održavanje mira i reda

General Vladimir Padrino Lopez pozvao je "narod Venezuele da idućih dana nastavi svoje gospodarske, profesionalne i sve vrste aktivnosti, kao i obrazovne aktivnosti, te da se domovina vrati na svoj ustavni put" te naglasio da će se nova Nacionalna skupština izabrana u svibnju sastati u ponedjeljak.

Pozvao je stanovništvo "da održi mir i red te da ne poklekne pred iskušenjima psihološkog rata, prijetnjama i strahom koji nam žele nametnuti".

Nicolas Maduro prebačen u New York
Nicolas Maduro prebačen u New York Izvor: X / Autor: X

Optužnica za narkoterorizam

Svrgnuti 63-godišnji venezuelski predsjednik proveo je prvu noć u zatvoru u Brooklynu u New Yorku, a očekuje se da će se u ponedjeljak pojaviti na američkom sudu pod optužbom za "narkoterorizam", zajedno sa svojom 69-godišnjom suprugom.

Opisujući smjelu operaciju pripremanu mjesecima, američki predsjednik Donald Trump u subotu je ustvrdio da će Sjedinjene Države sada "voditi" zemlju od 30 milijuna stanovnika i dodao da će biti spreman poslati kopnene snage i pokrenuti "drugi val" napada u slučaju potrebe.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
u središtu napetosti

u središtu napetosti

Venezuela ima najviše nafte na svijetu, ali i čitav arsenal drugih strateških resursa
komentirao i akciju sad-a

komentirao i akciju sad-a

Vučić održao izvanrednu sjednicu: Zabrinjava nas savez Zagreba, Prištine i Tirane
iskustvo iz prve ruke

iskustvo iz prve ruke

Daniel iz Venezuele došao u Hrvatsku: 'Neću žaliti za Madurom. Dosta je diktature. Trenutni režim treba razmontirati'

najpopularnije

Još vijesti