Srbija poslala apel svojim građanima: 'Što prije napustite Iran!'

'Zbog povećanih tenzija i rizika od pogoršanja sigurnosne situacije, svim građanima Republike Srbije koji se nalaze u Islamskoj Republici Iran preporučuje se da što prije napuste zemlju ', navodi se u apelu srbijanskog Ministarstva vanjskih poslova.

Srbijansko Ministarstvo vanjskih poslova je sredinom siječnja također pozvalo sve građane Srbije koji se nalaze u Iranu da napuste zemlju, a one koji planiraju putovanje da odustanu od putovanja.

Čak ni nakon dva kruga neizravnih pregovora između SAD-a i Irana nije postignut dogovor o ograničavanju iranskog nuklearnog programa. Washington zahtijeva da Teheran zamrzne svoj nuklearni program i riješi se zaliha obogaćenog uranija, ali i da razgovori uključe iranske balističke projektile, podršku zemlje regionalnim oružanim skupinama i postupanje s iranskim građanima.

Podsjetimo, ranije danas je američki predsjednik Donald Trump izjavio da razmatra mogućnost vojnog napada na Iran, kako bi izvršio pritisak na Teheran da potpiše nuklearni sporazum.

Hrvatska je još prije mjesec dana, u jeku prosvjeda u Iranu, apelirala na hrvatske državljane da napuste tu temlju. 'Zbog pogoršanja sigurnosne situacije u Iranu Ministarstvo vanjskih i europskih poslova poziva hrvatske državljane da napuste zemlju. Hrvatski državljani koji se nalaze u Iranu i trebaju pomoć u napuštanju zemlje mogu se obratiti Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Teheranu ili Ministarstvu vanjskih i europskih poslova', objavljeno je sredinom siječnja.