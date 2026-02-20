Punch osvojio srca diljem svijeta: Kako je majmun iz japanskog ZOO-a postao viralna senzacija

U zoološkom vrtu nedaleko od Tokija nastamba s majmunima postala je nezaobilazna atrakcija zahvaljujući nerazdvojnom paru: mladunčetu japanskog makakija po imenu Punch i njegovoj plišanoj orangutanskoj družici

Punchova majka napustila je napustila je mladunče pri okotu prije sedam mjeseci u Gradskom zoološkom vrtu Ichikawa. Kada je jedan posjetitelj to primijetio i upozorio djelatnike, oni su brzo reagirali. Japanski makakiji u najranijoj dobi obično se drže uz majku kako bi razvili mišićnu snagu i osjećaj sigurnosti, pa je Punchu bila potrebna brza intervencija, rekao je čuvar životinja Kosuke Shikano. Djelatnici su isprobali različite zamjene, uključujući smotane ručnike i druge plišane igračke, prije nego što su se odlučili za narančastog orangutana s velikim očima, kojeg prodaje švedski proizvođač namještaja IKEA.

Punch i njegov plišani orangutan Izvor: Profimedia / Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia







+4 Punch i njegov plišani orangutan Izvor: Profimedia / Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

'Ova plišana igračka ima relativno dugu dlaku i više mjesta za koje se lako može uhvatiti', rekao je Shikano. 'Mislili smo da bi sličnost s majmunom mogla pomoći Punchu da se kasnije ponovno uključi u skupinu, i zato smo je odabrali.' Od tada je Punch rijetko viđen bez igračke, vuče je posvuda sa sobom iako je veća od njega, na oduševljenje posjetitelja koji dolaze u zoološki vrt otkako su snimke njih dvoje postale viralne na društvenim mrežama.

Most heart-wrenching and emotional video of 2026. 💔😢



pic.twitter.com/RvxqT4gSyy — Sarcasm (@sarcastic_us) February 20, 2026

'Vidjela sam Puncha na društvenim mrežama, napuštenog od roditelja, ali kako se i dalje trudi, i to me jako dirnulo', rekla je 26-godišnja medicinska sestra Miyu Igarashi. 'Kad sam danas imala priliku naći se s prijateljicom, predložila sam da zajedno odemo vidjeti Puncha.'

🐒 A baby macaque has shot to social media stardom after being abandoned by his mother



Six-month-old Punch became an internet sensation after footage of him clinging forlornly to zookeepers and dragging around a stuffed orangutan toy were widely shared on X. pic.twitter.com/89P5bFDsrj — AFP News Agency (@AFP) February 20, 2026

Shikano smatra da je Punchova majka mladunče napustila zbog ekstremnih vrućina u srpnju, kada je okotila. Punch je imao određene poteškoće u komunikaciji s drugim majmunima dok im se pokušavao približiti, no čuvari kažu da je to dio procesa učenja te da se postupno sve bolje uklapa u skupinu. 'Mislim da će doći dan kada mu plišana igračka više neće trebati', rekao je Shikano.

IKEA donirala još plišanih igračaka IKEA je odmah prepoznala mogućnost za reklamu. Početkom tjedna donirala je plišane igračke Gradskom zoološkom vrtu Ichikawa u Japanu, nakon što je mladunče makakija po imenu Punch postalo viralno zbog privrženosti plišanom orangutanu za kojeg se čini da je riječ o modelu Djungelskog iz IKEA-e. Gradonačelnik Ichikawe Ko Tanaka objavio je 17. veljače na mreži X-u fotografiju na kojoj pozira s predsjednicom IKEA-e Japan Petrom Färe i brojnim plišanim igračkama namijenjenima Punchu i drugim životinjama u zoološkom vrtu.