Vrhovni sud Venezuele odredio Rodriguez privremenom predsjednicom

U sudskoj presudi stoji da će Rodríguez preuzeti "dužnost predsjednika Bolivarske Republike Venezuele, kako bi se jamčio administrativni kontinuitet i sveobuhvatna obrana nacije".

U presudi se dodaje da će sud raspravljati o tom pitanju kako bi "odredio primjenjivi pravni okvir za jamčenje kontinuiteta države, upravljanja vladom i obrane suvereniteta uslijed prisilne odsutnosti predsjednika Republike".