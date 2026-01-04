tko preuzima vlast

Vrhovni sud Venezuele odredio Rodriguez privremenom predsjednicom

Ustavno vijeće Vrhovnog suda Venezuele u subotu je naložilo da potpredsjednica Delcy Rodríguez preuzme ulogu vršiteljice dužnosti predsjednice zemlje u odsutnosti Nicolása Madura, koji je uhićen rano u subotu ujutro u operaciji američkih snaga

U sudskoj presudi stoji da će Rodríguez preuzeti "dužnost predsjednika Bolivarske Republike Venezuele, kako bi se jamčio administrativni kontinuitet i sveobuhvatna obrana nacije".

U presudi se dodaje da će sud raspravljati o tom pitanju kako bi "odredio primjenjivi pravni okvir za jamčenje kontinuiteta države, upravljanja vladom i obrane suvereniteta uslijed prisilne odsutnosti predsjednika Republike".

