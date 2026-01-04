Borić osudio Trumpov potez: Danas Venezuela, sutra bilo koja druga zemlja

"Poštivanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta država predstavlja crvenu liniju koja se ni pod kojim uvjetima ne smije prijeći. Danas je to Venezuela, sutra bi to mogla biti bilo koja druga zemlja", izjavio je iz palače La Moneda, sjedišta čileanske vlade u Santiago de Chileu.

Borić, predsjednik hrvatskih korijena, tijekom svoje četiri godine na vlasti bio je jedan od najglasnijih kritičara venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura.

"Suverenitet nije puka formalnost već bitno jamstvo koje štiti zemlje od vanjskih sila i zakona najjačeg", rekao je.