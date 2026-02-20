Izrael udario na istočni Libanon: Šest ljudi ubijeno, 25 ranjeno

Izraelska vojska je u priopćenju rekla da je pogodila zapovjedne centre Hezbolaha u području Baalbeka , dijelu doline Bekaa u istočnom Libanonu. Militantna skupina nije komentirala napade.

Udari su među najsmrtonosnijima prijavljenima u istočnom Libanonu u posljednjih nekoliko tjedana. Napadi ugrožavaju krhko primirje između Izraela i Hezbolaha sklopljeno uz posredovanje Sjedinjenih Država.

Dvije strane su 2024. pristale na primirje uz posredovanje SAD-a s namjerom okončanja više od godinu dana prekogranične vatre koja je oslabjela Hezbolah. Od tada su strane razmjenjivale optužbe za kršenje primirja.

Američki i izraelski dužnosnici vršili su pritisak na libanonske vlasti da ograniče naoružanje Hezbolaha, dok je Libanon upozoravao da bi izraelski udari mogli dodatno destabilizirati zemlju već pogođenu političkom i gospodarskom krizom.

Izraelska vojska je rekla da je također pogodila ono što je opisala kao zapovjedni centar Hamasa iz kojeg su militanti djelovali u području Ain al-Hilweh u južnom Libanonu. Ain al-Hilweh je dupkom pun palestinski izbjeglički kamp u blizini Sidona.