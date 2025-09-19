Maduro odgovorio Trumpu: Venezuela digla ruske borbene avione i porinula 12 ratnih brodova

Venezuela je pokrenula trodnevne vojne vježbe i digla svoje ruske borbene avione u znak demonstracije sile usmjerene protiv Sjedinjenih Američkih Država usred sve većih napetosti zbog američkog razmještaja ratnih brodova na Karibima

Na karipskom otoku La Orchila mobilizirano je više od 2500 vojnika za vježbe nazvane Sovereign Caribbean 200. One uključuju manevre u zraku, na moru i na kopnu, javlja CNN. Kako je izjavio venecuelski ministar obrane Vladimir Padrino na državnom kanalu VTV, u vježbama sudjeluje dvanaest ratnih brodova različitih klasa i tipova, 22 zrakoplova te oko 20 manjih brodova. Njegove riječi pratila je televizijska snimka u kojoj su prikazana amfibijska plovila i trupe pri iskrcavanju na plažu, ratni brodovi isplovljavali su s otoka, a borbeni zrakoplovi prelijetali iznad mora.

Osim toga, Venezuela je posebno predstavila svoje borbene zrakoplove, nabavljene od Rusije i opremljene protubrodskim raketama. Padrino je objasnio da su vježbe, započete u srijedu, dio venecuelskog odgovora na raspoređivanje američkih ratnih brodova u regiji. Maduro optužuje da SAD želi mijenjati režim u Venezueli Washington tvrdi da su brodovi - među kojima su tri razarača klase Arleigh Burke, krstarica Lake Erie, amfibijski jurišni brod USS Iwo Jima i nuklearna podmornica - raspoređeni u sklopu misije suzbijanja trgovine drogom. Međutim venecuelski predsjednik Nicolás Maduro tvrdi da se radi o operaciji usmjerenoj na promjenu režima. Sjedinjene Države ranije su optužile Madura za umiješanost u trgovinu drogom i ponudile nagradu od 50 milijuna dolara za njegovo uhićenje. Caracas, s druge strane, tvrdi da je mobilizirao milijune pripadnika narodnih milicija diljem zemlje, a Maduro je prošli mjesec upozorio da 'nijedno carstvo neće dotaknuti sveto tlo Venezuele'.

SAD napao tri broda na Karibima tvrdeći da prevoze drogu Vježbe su pokrenute samo dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je SAD napao ukupno tri broda na Karibima, tvrdeći da su prevozili drogu iz Venezuele. Prema izjavama američkih vlasti, 2. rujna pogođen je prvi brod, navodno povezan s venecuelskom kriminalnom skupinom Tren de Aragua, pri čemu je ubijeno 11 osoba. U ponedjeljak je Trump najavio drugi napad na, kako ih je nazvao, 'narkoteroriste', u kojem su, prema tvrdnjama njegove administracije, ubijene tri osobe. Dan poslije novinarima je izjavio: 'Zapravo smo oborili tri broda, a ne dva. Ali vi ste vidjeli dva.'

Ruski zrakoplovi u arsenalu Venezuele Ove vježbe uslijedile su nakon što je Venezuela u ponedjeljak objavila snimke svojih ruskih borbenih zrakoplova Su-30 opremljenih protubrodskim raketama. Zračne snage Venezuele podijelile su video na Instagramu: najprije se vidi zrakoplov na pisti, s jasno uočljivim raketama koje vise s krila, a zatim u letu. CNN je potvrdio da je barem dio snimke već kružio društvenim mrežama još 2024. godine, no nije jasno kada je snimljen ostatak materijala. CNN je zatražio dodatne informacije od venecuelskog ministarstva obrane.

Ruski lovci u Venezueli Prema službenoj objavi, riječ je o ruskim lovcima Su-30MK2 iz 13. lovačke zračne skupine pod nazivom Lavovi, opremljenima ruskim protubrodskim raketama zrak-zemlja Kh-31 Kripton. Centar za analizu strategija i tehnologija izvijestio je da je Venezuela od Rusije kupila nepoznat broj ovih projektila, a stigli su u zemlju između 2007. i 2008. godine. Procjena Međunarodnog instituta za strateške studije iz 2024. godine, temeljena na javno dostupnim izvorima, pokazuje da Venezuela raspolaže i protubrodski i proturadarski usmjerenim varijantama raketa Kh-31. Ujedno upravlja s ukupno 21 lovcem Su-30MK2, iako nije jasno koliko ih je operativno zbog dugogodišnje gospodarske krize koja je značajno oslabila vojni kapacitet zemlje.