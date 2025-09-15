Trump objavio video novog američkog udara: Mi vas lovimo!

Američke snage izvele su drugi vojni udar na plovilo narkokartela u međunarodnim vodama. U akciji su ubijene tri osobe, opisane kao 'narkoteroristi' iz Venezuele koje su prevozile drogu prema SAD-u, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump

'Jutros su, po mojoj zapovijedi, američke oružane snage izvele DRUGI kinetički napad na identificirane, iznimno nasilne narkokartele i narkoteroriste na području odgovornosti zapovjedništva SOUTHCOM. Napad se dogodio dok su narkoteroristi iz Venezuele bili u međunarodnim vodama i prevozili ilegalne narkotike (SMRTONOSNO ORUŽJE KOJE TRUJE AMERIKANCE!) prema SAD-u. Ti iznimno nasilni narkokarteli PREDSTAVLJAJU PRIJETNJU nacionalnoj sigurnosti SAD-a, vanjskoj politici i vitalnim interesima SAD-a. U napadu su ubijena trojica terorista. Nijedan američki vojnik nije ozlijeđen u ovom napadu. ZAPAMTITE OVO - AKO PREVOZITE DROGE KOJE MOGU UBITI AMERIKANCE, MI VAS LOVIMO! Ilegalne aktivnosti tih kartela desetljećima su imale POGUBNE POSLJEDICE za američke zajednice, usmrtivši milijune američkih građana. NE VIŠE. Hvala na pažnji!!!', napisao je Trump na svojoj mreži Truth Social.

Ovaj incident uslijedio je nakon sličnog napada ranije ovog mjeseca u kojem je ubijeno 11 osoba, što je dodatno zaoštrilo odnose Washingtona i Caracasa. Maduro: Ovo je agresija SAD-a vojne naravi Venezuelanski predsjednik Nicolás Maduro kazao je, prije ovog napada, da nedavni incidenti između njegove zemlje i Sjedinjenih Američkih Država predstavljaju "agresiju" SAD-a, a ne napetosti između dviju zemalja za koje je rekao da ne komuniciraju. Venezuelanska vlada objavila je u subotu da je razarač Sjedinjenih Država presreo, ukrcao se i zauzeo venezuelanski tunolovac na osam sati u vodama ekonomskog pojasa ove latinoameričke zemlje u petak. Također, ovog je mjeseca u američkom vojnom napadu na Karibima poginulo 11 osoba te je potopljen venezuelanski brod za koji je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa tvrdila da prevozi nezakonite droge.