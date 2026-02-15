Šušnjar: 'Zabrana rada nedjeljom polučila je učinke'

Iako se posljednjih dana govorilo o tome da bi se obiteljskim obrtima, a koji se bave trgovinom trebao omogućiti rad nedjeljom, gostujući u Dnevniku Hrvatske radiotelevizije, ministar gospodarstva Ante Šušnjar kazao je da je zabrana rada nedjeljom polučila učinke te da misli da treba tako ostati

'Društvo smo jednakih prilika i nije dobro raditi segregaciju između nekoga tko radi u trgovačkom društvu i nekog obrtnika. Danas je nedjelja; ja nažalost danas nisam stigao biti na obiteljskom ručku i mislim da je Zakon o trgovini, koji je vratio radnice i radnike za nedjeljni ručak polučio rezultate', istaknuo je Šušnjar za HTV i kazao da se promet prelio na subotu i ponedjeljak.

Suprotno mišljenjima primjerice Udruge Glas poduzetnika, a koja tvrdi da ograničavanje rada nedjeljom predstavlja nerazmjerno zadiranje u poduzetničke slobode i pravo izbora poduzetnika i potrošača, ministar je mišljenja da je zakon ravnopravan prema svima. Podsjetio je da je to potvrdio Ustavni sud te da 'imamo dosta izuzetaka', misleći na 16 radnih nedjelja tijekom godine. Tijekom gostovanja u Dnevniku podsjetio je da se u većini zemalja EU-a ne radi nedjeljom te da, po njegovom mišljenju, tako treba ostati.

Ministar Šušnjar komentirao je i mogućnost zabrane prodaje alkohola iza 20 sati, a što se najavljuje izmjenama zakona. 'Vlada izmjenama ništa nikome ne brani, daje se legitimitet jedinicama lokalne samouprave koje će, poznajući prilike na svom području znati odlučiti što je najbolje za građane. Omogućuje im se da donesu odluke i reguliraju radno vrijeme u rasponu, vidjet ćemo hoće li to biti od 21 ili 22 sata do šest sati ujutro', objasnio je Šušnjar.