Teški dani Viktora Orbana, oporba mu poručuje: 'Na prekretnici smo'

Nalazimo se na prekretnici, rekao je u nedjelju mađarski lider oporbe Peter Magyar na predizbornom skupu uoči parlamentarnih izbora u travnju, naglašavajući da želi okončati korupciju, vratiti slobode i oživjeti gospodarstvo

"Na prekretnici smo, sada je vrijeme da odlučimo hoćemo li ostati u režimu utemeljenom na strahu, mržnji i krađi ili ćemo konačno vratiti svoju budućnost", rekao je Magyar, čelnik oporbene stranke TISZA, u govoru u Budimpešti. TISZA vodi u ispitivanjima javnog mnijenja pred Fideszom premijera Viktora Orbana, što je najveći izazov za nacionalističkog vođu otkako se 2010. vratio na vlast.

Magyar je rekao da je TISZA "na rubu pobjede". "Imamo sve što nam je potrebno za pobjedu: većinu, vjerodostojne kandidate, platformu i stručnjake; Tisza je spremna vladati", rekao je. Dan ranije, premijer Viktor Orban obećao je da će nastaviti svoju borbu protiv "potkupljenih civilnih pseudoorganizacija, novinara, sudaca i političara", računajući na pobjedu na parlamentarnim izborima u travnju.

Orban je izjavio da se predsjednik SAD-a Donald Trump, koji ga podržava, "pobunio protiv globalne mreže liberala - poslovnih ljudi, medija i političara - čime je također poboljšao naše šanse". Prikazao je Magyara, kao "briselsku marionetu", koju podržavaju multinacionalne korporacije. Tvrdi da će, ako oporba pobijedi, "džepovi mađarskih obitelji biti ispražnjeni". No Magyar je u govoru ustvrdio da je mađarsko gospodarstvo trenutno "u slijepoj ulici". Obećao je da će se uhvatiti u koštac s korupcijom, optužujući Viktora Orbana i njegove saveznike za bogaćenje. "Vrijeme je da korupciju nazovemo njezinim imenom: krađom", izjavio je pred svojim pristašama, optužujući Orbanov tabor da preusmjerava golemi novac na jahte i privatne investicijske fondove.

Viktor Orban







+5 Viktor Orban Izvor: EPA / Autor: OLIVIER HOSLET