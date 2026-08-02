Požar na trajektu u Indoneziji: Petero poginulih, za 41 se još uvijek traga

Trajekt je prevozio 271 putnika i člana posade, od kojih je 225 spašeno, pokazali su podaci agencije u nedjelju poslijepodne. Operacija potrage i spašavanja još u tijeku, dodaje se u priopćenju.

Trajekt je plovio iz Surabaye u provinciji Istočna Java prema gradu Makassaru u Južnom Sulawesiju.