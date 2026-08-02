ne zna se uzrok

Požar na trajektu u Indoneziji: Petero poginulih, za 41 se još uvijek traga

M.Či./Hina

02.08.2026 u 13:00

Požar na trajektu
Požar na trajektu Izvor: EPA / Autor: BASARNAS HANDOUT
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Najmanje petero osoba poginulo je, a 41 se vodi kao nestala u nedjelju nakon što je izbio požar na trajektu kod indonezijskog otoka Madure, navela je nacionalna agencija za potragu i spašavanje u priopćenju

Trajekt je prevozio 271 putnika i člana posade, od kojih je 225 spašeno, pokazali su podaci agencije u nedjelju poslijepodne. Operacija potrage i spašavanja još u tijeku, dodaje se u priopćenju.

Trajekt je plovio iz Surabaye u provinciji Istočna Java prema gradu Makassaru u Južnom Sulawesiju.

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Zasad nije poznato kako je došlo do požara na trajektu u nedjelju ujutro, navodi se u priopćenju.

Otok Madura nalazi se uz sjeveroistočnu obalu Jave.

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