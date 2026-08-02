Požar na trajektu u Indoneziji: Petero poginulih, za 41 se još uvijek traga

Najmanje petero osoba poginulo je, a 41 se vodi kao nestala u nedjelju nakon što je izbio požar na trajektu kod indonezijskog otoka Madure, navela je nacionalna agencija za potragu i spašavanje u priopćenju
Trajekt je prevozio 271 putnika i člana posade, od kojih je 225 spašeno, pokazali su podaci agencije u nedjelju poslijepodne. Operacija potrage i spašavanja još u tijeku, dodaje se u priopćenju.
Trajekt je plovio iz Surabaye u provinciji Istočna Java prema gradu Makassaru u Južnom Sulawesiju.
Zasad nije poznato kako je došlo do požara na trajektu u nedjelju ujutro, navodi se u priopćenju.
Otok Madura nalazi se uz sjeveroistočnu obalu Jave.