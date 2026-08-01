Prijeti li pad Dunava mađarskoj elektrani? Magyar otkrio kad bi se mogla zatvoriti

Četiri reaktora ruske proizvodnje rade samo četvrtinom svog ukupnog kapaciteta od dva gigavata , a očekivalo se da će sljedećeg tjedna biti potpuno isključeni prvi put u 44 godine budući da se predviđa pad razine vode . Voda iz Dunava koristi se za hlađenje postrojenja, a pad vodostaja zbog nedostatka kiše također je stvorio poremećaje u brodarstvu i turizmu.

"Vodostaj Dunava dodatno je pao", rekao je Magyar u videu na Facebooku. "Stoga su inženjeri u elektrani Paks tijekom noći proveli još jedan krug smanjenja proizvodnje."

Rezovi bi također mogli pogoditi šire gospodarstvo, koje je u drugom tromjesečju raslo manje od predviđenog.

"Potpuno zatvaranje moglo bi se dogoditi ranije, već ovog vikenda", najavio je.

Vlada troši više na energente

Energetska kriza mogla bi Mađarsku stajati 100 do 200 milijardi forinti (270 do 550 milijuna eura) zbog porasta cijene uvozne električne energije, rekao je na Facebooku Mark Radnai, potpredsjednik Magyarove stranke Tisza.

Magyar, koji je upozorio da bi Paks mogao ostati neaktivan tjednima, rekao je da će njegov kabinet izdati uredbu kojom će se tražiti dobrovoljno smanjenje potražnje za električnom energijom od velikih korisnika, uz već određenih oko 240 MW, te primijeniti sankcije ako se ta smanjenja ne ispune.

Ovisno o proizvodnji energije i razini uvoza, uredba će također omogućiti operatoru mreže MAVIR-u da zatraži obvezno smanjenje potrošnje energije od velikih korisnika i privremeno isključi određene velike potrošače iz mreže, ako bude potrebno.

"Kućanstva će biti posljednja u lancu ograničenja", rekao je Magyar.

Iako bi se 400 MW proizvodnje energije izgubljene zbog kvara u najvećoj mađarskoj plinskoj elektrani u Szazhalombatti moglo obnoviti u nedjelju, potrebne su dodatne mjere za smanjenje opterećenja električne mreže, rekao je.

Od ponedjeljka će željeznički teretni promet biti zaustavljen između 17 i 22 sata kako bi se smanjila potražnja za električnom energijom. Vlada će također narediti zaposlenicima javnog sektora da rade od kuće prva tri dana sljedećeg tjedna i zatražiti od tvrtki da slijede taj primjer gdje god je to moguće.

Reflektori na mađarskim javnim zgradama i rasvjeta koja nije nužna također će biti isključeni, rekao je Magyar, dodajući da su rekordno niske razine vode također izazvale ograničenja potrošnje vode u najteže pogođenim područjima.

"Svaka kap vode je važna", rekao je.