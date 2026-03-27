Mađarska pokrenula istragu protiv istraživačkog novinara: Optužen je da špijunira za Ukrajinu

Ivor Kruljac

27.03.2026 u 18:03

Viktor Orban
Viktor Orban Izvor: Profimedia / Autor: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia
Šef ureda mađarskog premijera Viktora Orbána, Gergely Gulyás, javno je optužio novinara Szabolcs Panyija da je špijunirao Mađarsku za račun Ukrajine u jeku kampanje za sve bliže izbore u Mađarskoj 12. travnja

U jeku izborne kampanje u Mađarskoj, kao i napetostima s Ukrajinom zbog naftovoda Družbe i obustave isporuke nafte, mađarske vlasti pokrenule su istragu protiv mađarskog istraživačkog novinara. Naime, šef ureda mađarskog premijera Viktora Orbana, Gergely Gulyás, javno je optužio novinara Szabolcsa Panyija da je špijunirao Mađarsku za račun Ukrajine.

'U zemlji se otkriva sve više ukrajinskih špijuna', rekao je Gulyás, navodeći da je Panyi prvi od njih, navodi Kyiv post.

Sam Panyi piše za mađarski neprofitni portal Direkt36 i varšavski Vsquare.org, a područje njegovog istraživanja su veze mađarske vlade s Moskvom.

Novinar o optužbama: Karakteristično za Putinovu Rusiju

Ova retorika dolazi uslijed sve većih kritika Orbana prema Bruxellesu i Europskoj uniji u jeku izbora 12. travnja na kojem se Orban susreće sa svojim dosad najvećim oporbenim kandidatom: svojim bivšim suradnikom Peterom Magyarom.

Orban se trenutno smatra najprijateljskijim liderom Europske unije prema Rusiji. Snažan je kritičar pomoći Ukrajini u ratu protiv Rusije, a s ruskim čelnikom Vladimirom Putinom produbljivao je ekonomske veze Budimpešte i Moskve.

Na tom tragu, Panyi, odbacio je optužbe mađarske vlade protiv sebe.

'Optuživati istraživačke novinare za špijunažu potpuno je neviđeno u 21. stoljeću od države članice Europske unije. To je zaista karakteristično za Putinovu Rusiju, Bjelorusiju i slične režime', naveo je mađarski novinar.

UŽIVO: NEVRIJEME U ZAGREBU

izbjegnuta tragedija

pokrenuta istraga

