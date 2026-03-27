Mađarska pokrenula istragu protiv istraživačkog novinara: Optužen je da špijunira za Ukrajinu

U jeku izborne kampanje u Mađarskoj, kao i napetostima s Ukrajinom zbog naftovoda Družbe i obustave isporuke nafte, mađarske vlasti pokrenule su istragu protiv mađarskog istraživačkog novinara. Naime, šef ureda mađarskog premijera Viktora Orbana, Gergely Gulyás, javno je optužio novinara Szabolcsa Panyija da je špijunirao Mađarsku za račun Ukrajine.

'U zemlji se otkriva sve više ukrajinskih špijuna', rekao je Gulyás, navodeći da je Panyi prvi od njih, navodi Kyiv post.

Sam Panyi piše za mađarski neprofitni portal Direkt36 i varšavski Vsquare.org, a područje njegovog istraživanja su veze mađarske vlade s Moskvom.