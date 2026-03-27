Mađarska pokrenula istragu protiv istraživačkog novinara: Optužen je da špijunira za Ukrajinu

U jeku izborne kampanje u Mađarskoj, kao i napetostima s Ukrajinom zbog naftovoda Družbe i obustave isporuke nafte, mađarske vlasti pokrenule su istragu protiv mađarskog istraživačkog novinara. Naime, šef ureda mađarskog premijera Viktora Orbana, Gergely Gulyás, javno je optužio novinara Szabolcsa Panyija da je špijunirao Mađarsku za račun Ukrajine.
'U zemlji se otkriva sve više ukrajinskih špijuna', rekao je Gulyás, navodeći da je Panyi prvi od njih, navodi Kyiv post.
Sam Panyi piše za mađarski neprofitni portal Direkt36 i varšavski Vsquare.org, a područje njegovog istraživanja su veze mađarske vlade s Moskvom.
Novinar o optužbama: Karakteristično za Putinovu Rusiju
Ova retorika dolazi uslijed sve većih kritika Orbana prema Bruxellesu i Europskoj uniji u jeku izbora 12. travnja na kojem se Orban susreće sa svojim dosad najvećim oporbenim kandidatom: svojim bivšim suradnikom Peterom Magyarom.
Orban se trenutno smatra najprijateljskijim liderom Europske unije prema Rusiji. Snažan je kritičar pomoći Ukrajini u ratu protiv Rusije, a s ruskim čelnikom Vladimirom Putinom produbljivao je ekonomske veze Budimpešte i Moskve.
Na tom tragu, Panyi, odbacio je optužbe mađarske vlade protiv sebe.
'Optuživati istraživačke novinare za špijunažu potpuno je neviđeno u 21. stoljeću od države članice Europske unije. To je zaista karakteristično za Putinovu Rusiju, Bjelorusiju i slične režime', naveo je mađarski novinar.