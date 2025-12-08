Zašto francusko, a ne oružje iz Njemačke? Evo što kaže Anušić

'Naravno, naša vojska će koristiti taj sustav koji je generalno jedan od najbitnijih sustava artiljerijskog djelovanja oružanih snaga tako da bez haubice 155 milimetara vojska nije ista'.

'Radi se o ugovoru vrijednom 328 milijuna eura . Nije to samo 18 haubica, to je ukupno 90 raznih vozila i sustava koji prate te haubice. Od radarskih sustava, od sustava veze, od sustava logistike praćenja tih haubica. One stižu kod nas, obuka će se paralelno razvijati prije nego što one budu stigle', kazao je za Dnevnik Nove TV potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić , a zatim i dodao:

Potpisan je ugovor za nabavu samohodnih haubica Caesar MK2 za Hrvatsku vojsku i Pismo namjere o nabavi poboljšanih sposobnosti zrakoplova Rafale za Hrvatsko ratno zrakoplovstvo. Macron je izjavio da je područje obrane, stup odnosa dviju država.

Na pitanja zašto Francuska, zašto se nije 'ostalo u igri' s Nijemcima i ne bi li bilo lakše i za održavanje i za dijelove, ministar je odgovorio da njihove pancer haubice nisu pokazale što se očekivalo od njih.

'Posebno je problematičan sustav održavanja. I u ovom trenutku francuske haubice su nastavak naše strateške suradnje između Hrvatske i Francuske i kad govorim naravno i o drugim sustavima obrane koje smo kupovali od njih i koje ćemo kupovati', napominje.

Što s protuzračnom obranom srednjeg dometa?

'Sustav protuzračne obrane srednjeg dometa je u fazi ugovaranja, pregovaranja i strateške studije koje naše Oružene snage rade, ta strateška studija je gotova, nakon te studije će se odlučivati o određenim punudama i određenim našim specifičnim potrebama, koji sustav nam najbolje nam koristi'.

I to nam je prioritet, kaže ministar i dodaje: 'Mi smo u ovom trutku opremljeni protuzračnim sustavima, ali kratkog dometa, no mi sada moramo nabavljati sustave srednjeg dometa'.

Hrvatski izvoz dronova dobra je izvozna priča, a na hrvatsko-francuskom forumu u ponedjeljak je bilo desetak tvrtki.

"Oni su nastavili svoje razgovore, nastavili svoje sastanke, sigurno sam da su oni dogovorili konkretniju suradnju, a ta suradnja već na jednoj razini i postoji", rekao je ministar.

'U fazi smo modernizacije'

Nije želio komentirati koliko je naoružana bilo koja od susjednih država.

'Koliko mi imamo u ovom trenutku, ne možemo i ne treba na takav način komentirati. Mi imamo našu strategiju. Mi smo u fazi modernizacije. Hrvatska se oprema i Hrvatska kontinuirano investira, ulaže i Hrvatska će to nastaviti raditi'.

'Modernizacija Hrvatske vojske i pravca Hrvatske vojske s istočne na zapadnu tehnologiju je u procesu. Danas je potpisano i pismo namjere, koje smo potpisali za opremanje Rafala. Ulaže se dosta novca, milijardu i 900 milijuna eura je ukupno ugovoreno i mi ćemo ta sredstva utrošiti', istaknuo je pa nastavio:

'Sljedeće na redu za modernizaciju je Hrvatska ratna mornarica i uskoro ćemo objaviti i javnost upoznati u kom smjeru idemo s nabavkom dviju korveta'.