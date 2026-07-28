Lovački savez kaže da svinjska kuga ne dolazi iz lovišta: Otkrili broj ubijenih veprova

Hrvatski lovački savez odbacio je u utorak tvrdnje da virus afričke svinjske kuge (ASK) "dolazi iz lovišta" ili da ga u gospodarstva unose lovci, a s druge strane apostrofirao intenzivni i odgovorni terenski rad lovaca, koji su samo od petka do ponedjeljka odstrijelili 442 divlje svinje.
Hrvatski lovački savez je priopćio da nastavlja provoditi sve aktivnosti dogovorene s Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva radi suzbijanja afričke svinjske kuge te zaštite domaćeg svinjogojstva.
Tako je u razdoblju od 24. do 27. srpnja na području pet županija u aktivnostima na terenu sudjelovalo 3.517 lovaca, pri čemu je ostvareno 4.145 izlazaka u lovišta, izvršen je odstrel 442 divlje svinje, provedeno je 57 organiziranih istjerivanja divljači iz kukuruza i drugih poljoprivrednih površina, obavljeno je 1.258 pretraga lovišta radi pravodobnog otkrivanja mogućih žarišta bolesti, a pronađena je i jedna lešina divlje svinje na području Virovitičko-podravske županije te je s njom postupano u skladu s propisanim biosigurnosnim mjerama, pobrojao je Hrvatski lovački savez u tjednom izvješću lovačke aktivnosti.
Kaže da ti podaci najbolje potvrđuju koliko su hrvatski lovci prisutni na terenu i koliko ozbiljno pristupaju provedbi svih mjera koje su dogovorene s nadležnim tijelima.
Osim provedbe odstrela i nadzora populacije divljih svinja, napominje da se u svim lovištima redovito provode biosigurnosne mjere, uključujući dezinfekciju vozila, opreme i mjesta provedbe aktivnosti, dok se sa svakim odstrijeljenim grlom postupa isključivo sukladno naredbama. Istodobno se svakodnevno obilaze lovišta, prate promjene na terenu te o svim zapažanjima lovačka društva preko županijskih saveza bez odgode izvještavaju Hrvatski lovački savez.
Lovci kažu i da posebno ohrabruje činjenica da u najvećem broju lovišta tijekom izvještajnog razdoblja nisu uočene lešine. što pripisuju pojačanom nadzoru koji omogućuje pravodobno uočavanje svih promjena na terenu te učinkovitiju provedbu mjera zaštite.
Aktivnosti u cijeloj Hrvatski
Između ostalog, Hrvatski lovački savez kaže da se njegove aktivnosti i lovačkih društava ne provode samo na području županija obuhvaćenih pojačanim mjerama, već se biosigurnosne mjere, pojačani nadzor lovišta i odgovorno gospodarenje populacijom divljih svinja kontinuirano provode na području cijele Hrvatske, uključujući i područja na kojima afrička svinjska kuga do danas nije potvrđena, a radi "pravodobnog sprječavanja pojave i širenja bolesti te očuvanja populacije divljih svinja i domaćeg svinjogojstva".
Podsjeća kako dosadašnja službena istraživanja upućuju na to da početni unos virusa afričke svinjske kuge u Hrvatsku nije bio povezan s populacijom divljih svinja, već s ljudskim faktorom i unosom bolesti među domaće svinje nezakonitim aktivnostima povezanim s prometom i unosom životinja, to jest "švercom".
"Slijedom navedenog, odbacujemo tvrdnje da virus afričke svinjske kuge 'dolazi iz lovišta' ili da ga u gospodarstva unose lovci. Takve tvrdnje nisu potvrđene službenim nalazima, dok su lovci upravo jedan od ključnih partnera u sustavu praćenja, provedbe biosigurnosnih mjera i suzbijanja bolesti. Svojim svakodnevnim angažmanom na terenu hrvatski lovci doprinose ranom otkrivanju mogućih promjena, kontroli populacije divljih svinja i zaštiti domaćeg svinjogojstva", poručili su iz lovačkog saveza.