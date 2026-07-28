Lovački savez kaže da svinjska kuga ne dolazi iz lovišta: Otkrili broj ubijenih veprova

Hrvatski lovački savez je priopćio da nastavlja provoditi sve aktivnosti dogovorene s Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva radi suzbijanja afričke svinjske kuge te zaštite domaćeg svinjogojstva.

Tako je u razdoblju od 24. do 27. srpnja na području pet županija u aktivnostima na terenu sudjelovalo 3.517 lovaca, pri čemu je ostvareno 4.145 izlazaka u lovišta, izvršen je odstrel 442 divlje svinje, provedeno je 57 organiziranih istjerivanja divljači iz kukuruza i drugih poljoprivrednih površina, obavljeno je 1.258 pretraga lovišta radi pravodobnog otkrivanja mogućih žarišta bolesti, a pronađena je i jedna lešina divlje svinje na području Virovitičko-podravske županije te je s njom postupano u skladu s propisanim biosigurnosnim mjerama, pobrojao je Hrvatski lovački savez u tjednom izvješću lovačke aktivnosti.

Kaže da ti podaci najbolje potvrđuju koliko su hrvatski lovci prisutni na terenu i koliko ozbiljno pristupaju provedbi svih mjera koje su dogovorene s nadležnim tijelima.