Testiranje na hepatitis u Rijeci: Evo koliko su lani imali slučajeva

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i Udruga Hepatos organiziraju savjetovanje i testiranje na HIV i hepatitis u svojim prostorijama.

Kako je na konferenciji za novinare navela voditeljica Odjela za epidemiologiju zaraznih i kroničnih nezaraznih bolesti u NZJZ PGŽ Andrea Petaros Šuran, u tom zavodu se testira godišnje oko 300 osoba. U prvoj polovici ove godine testirane su 133 osobe, od kojih su četiri bile pozitivne na hepatitis C, a jedna na hepatitis B. No, neke od njih su već ranije registrirane kao oboljele.

Prema podatcima koje je iznijela Petaros Šuran, na svijetu godišnje zbog posljedica hepatitisa B i C umire više od milijun ljudi. Prema procjenama, oko 250 milijuna ljudi na svijetu boluje od hepatitisa B, a 50 milijuna od hepatitisa C.