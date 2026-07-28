Testiranje na hepatitis u Rijeci: Evo koliko su lani imali slučajeva

Povodom Svjetskog dana hepatitisa koji se obilježava 28. srpnja, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ i Udruga Hepatos iz Rijeke pozvali su zainteresirane na anonimno i besplatno testiranje na hepatitis, s ciljem prevencije i liječenja te bolesti.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i Udruga Hepatos organiziraju savjetovanje i testiranje na HIV i hepatitis u svojim prostorijama.
Kako je na konferenciji za novinare navela voditeljica Odjela za epidemiologiju zaraznih i kroničnih nezaraznih bolesti u NZJZ PGŽ Andrea Petaros Šuran, u tom zavodu se testira godišnje oko 300 osoba. U prvoj polovici ove godine testirane su 133 osobe, od kojih su četiri bile pozitivne na hepatitis C, a jedna na hepatitis B. No, neke od njih su već ranije registrirane kao oboljele.
Prema podatcima koje je iznijela Petaros Šuran, na svijetu godišnje zbog posljedica hepatitisa B i C umire više od milijun ljudi. Prema procjenama, oko 250 milijuna ljudi na svijetu boluje od hepatitisa B, a 50 milijuna od hepatitisa C.
Pet oboljelih u Primorsko-goranskoj županiji
Svjetska zdravstvena organizacija je postavila cilj smanjenja novih slučajeva za 30 posto i smrtnosti za 10 posto, navela je. Kako bi se to postiglo nužno je pojačati program cijepljenja protiv hepatitisa B, smanjiti opasnost prijenosa među osobama koje injektiraju droge i provoditi niz drugih mjera.
U Europi je oko pet milijuna ljudi oboljelih od hepatitisa, navela je Petaros Šuran, dodajući da mjere donose rezultate jer je u proteklih 10 godina smanjen broj oboljelih od hepatitisa B za 30 posto, a hepatitisa C za osam posto. U Primorsko-goranskoj županiji su u 2025. godini registrirane tri novooboljele osobe od hepatitisa B i jedna od hepatitisa C, rekla je.
Problem hepatitisa je što se teško dijagnosticira, ima blage simptome ili ih uopće nema, a što se kasnije otkrije liječenje je teže, jer se mogu razviti kronične bolesti, naglasila je voditeljica Centra za savjetovanje i testiranje na hepatitise i HIV Udruge Hepatos Rijeka Danijela Lakošeljac.