Plenković osudio vandalski čin u Međugorju

Premijer Andrej Plenković osudio je u utorak vandalski čin u Gospinu svetištu u Međugorju rekavši kako očekuje da se počinitelj pronađe i osudi
Policija je u međuvremenu uhitila osumnjičenog za kojeg se vjeruje da je poljski državljanin, doznaje Hina iz policijskih izvora.
"Očekujemo od nadležnih tijela da izvide i ustanove tko je počinio to dijelo te da se počinitelj osudi", rekao je Plenković novinarima tijekom posjeta Orašju u BiH.
Vandalski čin je osudila i kandidatkinja HDZ-a za predsjedništvo BiH Darijana Filipović ocijenivši da se radio o napadu na Katoličku crkvu u BiH.
"Ispočetka se mislilo kako je riječ o običnom vandalizmu, ali se ubrzo shvatilo kako je riječ o napadu na Katoličku crkvu i katoliči puk u BiH te tražimo hitno postupanje institucija', izjavila je Filipović.