Plenković osudio vandalski čin u Međugorju

Policija je u međuvremenu uhitila osumnjičenog za kojeg se vjeruje da je poljski državljanin, doznaje Hina iz policijskih izvora.

"Očekujemo od nadležnih tijela da izvide i ustanove tko je počinio to dijelo te da se počinitelj osudi", rekao je Plenković novinarima tijekom posjeta Orašju u BiH.