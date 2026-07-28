gospino svetište

Plenković osudio vandalski čin u Međugorju

V. B./Hina

28.07.2026 u 14:18

Andrej Plenković
Andrej Plenković Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL
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Premijer Andrej Plenković osudio je u utorak vandalski čin u Gospinu svetištu u Međugorju rekavši kako očekuje da se počinitelj pronađe i osudi

Policija je u međuvremenu uhitila osumnjičenog za kojeg se vjeruje da je poljski državljanin, doznaje Hina iz policijskih izvora.

"Očekujemo od nadležnih tijela da izvide i ustanove tko je počinio to dijelo te da se počinitelj osudi", rekao je Plenković novinarima tijekom posjeta Orašju u BiH.

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Vandalski čin je osudila i kandidatkinja HDZ-a za predsjedništvo BiH Darijana Filipović ocijenivši da se radio o napadu na Katoličku crkvu u BiH.

"Ispočetka se mislilo kako je riječ o običnom vandalizmu, ali se ubrzo shvatilo kako je riječ o napadu na Katoličku crkvu i katoliči puk u BiH te tražimo hitno postupanje institucija', izjavila je Filipović.

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