Plenković u Orašju: Hrvatska dodijelila više od sedam milijuna eura za projekte Hrvata u BiH

Podsjetio je kako je prije deset godina proračun za Hrvate izvan Republike Hrvatske iznosio svega 16, a danas je on 200 milijuna eura.

'Mislim da je današnja svečanost poruka podrške i suradnje Vlade Republike Hrvatske sa cijelom Bosnom i Hercegovinom, ali posebno sa naglaskom na potporu brojnim projektima Hrvata kao ravnopravnog i konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini sa ciljem da omogućimo i napredak i gospodarski razvoj i kvalitetu života svih vas+ , poručio je Plenković u obraćanju tijekom svečanosti dodjele ugovora.

'To znači da smo našu političku poziciju, a to je ekonomski snažnija, financijski stabilnija, europski integrirana Hrvatska sa snažnom ekonomijom stavili u funkciju podrške hrvatskom narodu izvan Hrvatske. Bilo da je riječ o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, bilo u zemljama gdje su Hrvati nacionalne manjine ili tamo gdje živi hrvatsko iseljeništvo', ustvrdio je napomenuvši kako je gospodarska razmjena između Hrvatske i BiH dosegnula četiri milijarda eura, a rastu i investicije hrvatskih kompanija u BiH i obrnuto. Podsjetio je i na potpisano partnerstvo o izgradnji plinovoda koje, kazao je, strateški mijenja situaciju za području Federacije BiH kada je riječ o plinofikaciji.

'Mislim da smo u ovom vremenu zakoračili u jednu novu dimenziju suradnje koja je uistinu strateška', poručio je Plenković koji je u izjavi medijima osudio vandalski čin u Međugorju te izrazio sućut povodom stradavanja planinara iz BiH. Komentirajući mogućnost promjene izbora hrvatskog predstavnika u BiH Predsjedništvo rekao je kako je riječ o starom problemu na koji se konstantno upozorava i traži da se iznađu rješenja.

'Do promjena je teško doći bez jednog dugoročnog rješenja. Ono je praktički utemeljeno na ograničenim promjenama ustava i promjeni izbornog zakona koji bi spriječio takve situacije i osigurao legitiman izbor člana predsjedništva iz redova hrvatskog naroda kojeg stvarno biraju građani Bosni i Hercegovine koji su Hrvati', ocjenio je.

Odabranim korisnicima sredstava čestitali su i potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić i ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman, koji su im i uručiti ugovore.

Svečanosti su nazočili i predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović i zastupnica u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Darijana Filipović koja je poručila kako dodijeljeni ugovori predstavljaju pomoć Vlade RH svim onim Hrvatima koji su odlučili ostati živjeti na svom kućnom pragu, ali i BiH kao državi.

Iz dva programa uručeno je 276 ugovora među kojima 55 ugovora iz Programa potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini te 221 ugovor iz Javnog poziva za dodjelu potpora razvoju poljoprivrednih projekata Hrvata u BiH ukupne vrijednosti veće od sedam milijuna eura.