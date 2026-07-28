Sud pojasnio zašto je Bulj oslobođen: Propust je napravio Državni inspektorat

Presudom ovog suda od 13. siječnja 2026. je odbijena kao neosnovana žalba tužitelja Državnog inspektorata te potvrđena prvostupanjska presuda kojom je Miro Bulj oslobođen optužbe z bog prekršaja iz čl. 75.a Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti iz razloga što tužitelj u činjeničnom opisu optužbe nije k onkretizirao propuste počinitelja pa opisano ponašanje nije prekršaj', naveo je sud u priopćenju.

Dodao je da su činjeničnom opisu optužnog akta su nedostajali podaci o tome na koji je konkretno način počinitelj propustio osigurati provedbu sigurnosne mjere obveznog predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti radi slobodnog ulaska u gradske prostorije, zatim je li počinitelj odredio jednu ili više osoba za provedbu mjere, tko je kontrolirao provedbu mjere, koje su osobe eventualno ušle u prostor bez predočenja dokaza o testiranju, te je činjenični opis predstavljao samo zakonski opis navedenog prekršaja, zbog čega se po njemu nije niti moglo postupati.

'Stoga prvostupanjski sud nije uopće odlučivao o krivnji počinitelja niti ocjenjivao dokaze u spisu, već je zbog nedostatka bitnog obilježja prekršaja u činjeničnom opisu optužnog akta, donio oslobađajuću presudu jer postupanje počinitelja onako kako je to paušalno opisao tužitelj u optužbi, nije prekršaj', naveo je sud.