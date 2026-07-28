covid potvrde

Sud pojasnio zašto je Bulj oslobođen: Propust je napravio Državni inspektorat

V. B./Hina

28.07.2026 u 14:34

Miro Bulj
Miro Bulj Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Visoki prekršajni sud na svojim stranicama objavio je priopćenje nakon medijskih napisa prema kojima je je gradonačelnik Sinja Miro Bulj pravomoćno oslobođen optužbe zbog prekršaja onemogućavanja provedbe sigurnosne mjere obveznog predočenja COVID potvrde prilikom ulaska u Gradsku upravu Sinja. Iz suda poručuju da se presudom nije odlučivalo o Buljevoj krivnji, nego je optužba pala zbog načina na koji ju je sastavio Državni inspektorat

Presudom ovog suda od 13. siječnja 2026. je odbijena kao neosnovana žalba tužitelja Državnog inspektorata te potvrđena prvostupanjska presuda kojom je Miro Bulj oslobođen optužbe zbog prekršaja iz čl. 75.a Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti iz razloga što tužitelj u činjeničnom opisu optužbe nije konkretizirao propuste počinitelja pa opisano ponašanje nije prekršaj', naveo je sud u priopćenju.

vezane vijesti

Dodao je da su činjeničnom opisu optužnog akta su nedostajali podaci o tome na koji je konkretno način počinitelj propustio osigurati provedbu sigurnosne mjere obveznog predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti radi slobodnog ulaska u gradske prostorije, zatim je li počinitelj odredio jednu ili više osoba za provedbu mjere, tko je kontrolirao provedbu mjere, koje su osobe eventualno ušle u prostor bez predočenja dokaza o testiranju, te je činjenični opis predstavljao samo zakonski opis navedenog prekršaja, zbog čega se po njemu nije niti moglo postupati.

'Stoga prvostupanjski sud nije uopće odlučivao o krivnji počinitelja niti ocjenjivao dokaze u spisu, već je zbog nedostatka bitnog obilježja prekršaja u činjeničnom opisu optužnog akta, donio oslobađajuću presudu jer postupanje počinitelja onako kako je to paušalno opisao tužitelj u optužbi, nije prekršaj', naveo je sud.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
vandalizam

vandalizam

Uhvaćen muškarac koji je zapalio oltar u Međugorju, objavljena snimka uhićenja!
novi pravilnik

novi pravilnik

Stiže promjena: Evo što taksiji više ne smiju raditi
digitalna usluga

digitalna usluga

Velika novost u HZZO-u: Jedan postupak od sada traje svega nekoliko minuta

najpopularnije

Još vijesti