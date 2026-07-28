Sud pojasnio zašto je Bulj oslobođen: Propust je napravio Državni inspektorat

Visoki prekršajni sud na svojim stranicama objavio je priopćenje nakon medijskih napisa prema kojima je je gradonačelnik Sinja Miro Bulj pravomoćno oslobođen optužbe zbog prekršaja onemogućavanja provedbe sigurnosne mjere obveznog predočenja COVID potvrde prilikom ulaska u Gradsku upravu Sinja. Iz suda poručuju da se presudom nije odlučivalo o Buljevoj krivnji, nego je optužba pala zbog načina na koji ju je sastavio Državni inspektorat
Presudom ovog suda od 13. siječnja 2026. je odbijena kao neosnovana žalba tužitelja Državnog inspektorata te potvrđena prvostupanjska presuda kojom je Miro Bulj oslobođen optužbe zbog prekršaja iz čl. 75.a Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti iz razloga što tužitelj u činjeničnom opisu optužbe nije konkretizirao propuste počinitelja pa opisano ponašanje nije prekršaj', naveo je sud u priopćenju.
Dodao je da su činjeničnom opisu optužnog akta su nedostajali podaci o tome na koji je konkretno način počinitelj propustio osigurati provedbu sigurnosne mjere obveznog predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti radi slobodnog ulaska u gradske prostorije, zatim je li počinitelj odredio jednu ili više osoba za provedbu mjere, tko je kontrolirao provedbu mjere, koje su osobe eventualno ušle u prostor bez predočenja dokaza o testiranju, te je činjenični opis predstavljao samo zakonski opis navedenog prekršaja, zbog čega se po njemu nije niti moglo postupati.
'Stoga prvostupanjski sud nije uopće odlučivao o krivnji počinitelja niti ocjenjivao dokaze u spisu, već je zbog nedostatka bitnog obilježja prekršaja u činjeničnom opisu optužnog akta, donio oslobađajuću presudu jer postupanje počinitelja onako kako je to paušalno opisao tužitelj u optužbi, nije prekršaj', naveo je sud.