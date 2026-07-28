Mladi vojnici završili specijalističku obuku: Njih 115 se obučavalo osam tjedana

Sto petnaest mladih pripadnika Hrvatske vojske završilo je osmotjednu specijalističku vojnu obuku koja je obuhvaćala pješačke radnje, djelovanje oklopno-mehaniziranih snaga i minobacačke potpore te uporabu besposadnih sustava, izvijestilo je u utorak Ministarstvo obrane.

Specijalistička vojna obuka provedena na vojnom poligonu ''Gašinci'' od 1. lipnja do 28. srpnja 2026. Tijekom osam je tjedana 115 mladih pripadnika, koji su prije završili temeljno vojno osposobljavanje, prolazilo završnu fazu osposobljavanja za svoje buduće vojne specijalnosti. ''Ovogodišnja obuka prvi put je provedena prema novom programu specijalističke vojne obuke. Raniji program trajao je dvanaest tjedana, dok je novi koncipiran na osam tjedana. Kraći je, ali znatno intenzivniji. Vrhunac obuke bila je provedba složene taktičke vježbe koja objedinjuje gotovo sve elemente suvremenog bojišta'', poručili su iz MORH-a. Nakon što na temeljnom vojnom osposobljavanju usvoje osnovna vojnička znanja i vještine, na specijalističkoj obuci budući pripadnici Oružanih snaga razvijaju sposobnosti koje će ih pratiti tijekom karijere.

Završna vježba napada i obrane ''Ondje se oblikuju u strijelce, puškostrojničare, strijelce s bacačem granata, pripadnike oklopno-mehaniziranih, protuoklopnih i minobacačkih postrojbi, učeći pritom ne samo rukovanje naoružanjem i opremom nego i djelovanje kao dio uigranog tima'', ističe MORH. Sudionici obuke u završnoj su vježbi bili podijeljeni na snage u obrani i snage koje provode napad, rekao je operativni časnik Bojne za specijalističku vojnu obuku Marko Vidaković. ''Napad izvode dva pješačka voda i jedan oklopno-mehanizirani vod, dok obranu čine pješački vod, desetina minobacača 60 milimetara i desetina protuoklopa'', rekao je.