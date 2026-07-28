Velika novost u HZZO-u: Jedan postupak od sada traje svega nekoliko minuta

'Uvođenjem nove digitalne usluge želimo poslodavcima i liječnicima maksimalno olakšati postupak, smanjiti administraciju i ubrzati obradu predmeta. Digitalni alati nisu sami sebi svrha, već je njihova vrijednost u tome što štede vrijeme, pojednostavljuju rad i povećavaju produktivnost. Ovo je nastavak razvoja inovacija kojima HZZO modernizira svoje poslovanje i unapređuje odnos s osiguranicima, poslodavcima i zdravstvenim radnicima ', izjavio je v. d. zamjenika ravnatelja HZZO-a Dražen Kapusta.

Nova usluga dio je nastavka digitalizacije HZZO-a , a cilj joj je smanjiti administraciju , ubrzati obradu predmeta te omogućiti kvalitetniju i dostupniju uslugu poslodavcima, liječnicima i osiguranicima.

Manje papira, brži postupak

Putem usluge ePrijava ozljede na radu poslodavci i izabrani liječnici primarne zdravstvene zaštite mogu to elektronički učiniti te pratiti status i tijek obrade predmeta u HZZO-u.

Nova usluga trebala bi znatno smanjiti količinu papirnate dokumentacije. HZZO godišnje zaprimi više od 17 tisuća prijava ozljeda na radu, a svaka se dosad podnosila u pet primjeraka, uz dodatnu dokumentaciju, što znači da se svake godine za ovaj postupak koristilo oko 200 tisuća listova papira.

Postupak prijave mogu pokrenuti poslodavac, izabrani liječnik ili ovlašteni djelatnik HZZO-a. Nakon što svaka uključena strana unese podatke iz svoje nadležnosti, prijava se automatski kompletira i elektronički dostavlja HZZO-u na obradu.

Kako pristupiti usluzi?

Poslodavci usluzi pristupaju putem portala e-Zdravstveno, gdje mogu zatražiti ili opozvati ovlasti za korištenje. S druge strane, ugovorni liječnici obiteljske, odnosno opće medicine i njihove službene zamjene ne trebaju podnositi zahtjev jer im je pristup omogućen automatski.

Iz HZZO-a podsjećaju da su ranije uveli i uslugu eRefundacija, a ona poslodavcima omogućuje elektroničko podnošenje zahtjeva za povrat naknade plaće tijekom bolovanja na teret HZZO-a. Nakon obrade urednog zahtjeva sredstva se isplaćuju u zakonskom roku od 30 dana.

Dodatna pogodnost sustava su i e-Doznake, dostupne poslodavcima izravno putem portala e-Zdravstveno. Time osiguranici više ne moraju preuzimati i dostavljati papirnate doznake, čime se cijeli postupak pojednostavljuje.