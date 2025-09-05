Libanonskoj vladi predstavljen plan razoružanja Hezbolaha: Ministri napustili sjednicu

Libanonska vlada u petak je pozdravila plan vojske o razoružanju Hezbolaha te je rekla da će vojska početi provoditi taj plan, unatoč tome što nije određen vremenski okvir i uz upozorenje da vojska ima ograničene mogućnosti
Nacionalna podjela po pitanju razoružanja Hezbolaha u fokusu je libanonske politike od prošlogodišnjeg razornog rata s Izraelom, koji je poremetio ravnotežu moći kojom je dugo dominirala proiranska muslimanska šijitska skupina.
SAD i Saudijska Arabija, uz sunitske muslimane i kršćane, libanonske oponente Hezbolaha, pojačali su svoje zahtjeve da se skupina razoruža.
No Hezbolah se tome usportivio, rekavši da bi bila ozbiljna pogreška čak i razgovarati o razoružanju dok Izrael i dalje izvršava zračne napade na Libanon i okupira dijelove teritorija na jugu zemlje. Četiri osobe ubijene su u izraelskim napadima u srijedu.
U petak je libanonski kabinet održao trosatnu sjednicu, tijekom koje je svoj plan razoružanja predstavio zapovjednik vojske Rodolphe Haykal.
Svih pet šijitskih ministara napustilo je sjednicu kad je Haykal ušao u prostoriju.
Libanonski ministar informiranja Paul Morcos rekao je novinarima nakon sjednice da je vlada pozdravila plan, no nije ustvrdio da ga je i službeno usvojila.
Rekao je da će vojska početi provoditi plan prema svojim logističkim, materijalnim i kadrovskim mogućnostima, što bi moglo zahtijevati "dodatno vrijeme i dodatan trud."
Morcos je rekao da će detalji plana ostati tajna.
Ministar rada Mohammad Haidar, povezan s Hezbolahom, rekao je lokalnim medijima prije završetka sjednice kabineta da bi svaka odluka donesena u odsutnosti šijitskih ministara bila nevažeća jer bi se smatrala suprotnom sektaškom sustavu podjele vlasti u Libanonu.