Libanonskoj vladi predstavljen plan razoružanja Hezbolaha: Ministri napustili sjednicu

Nacionalna podjela po pitanju razoružanja Hezbolaha u fokusu je libanonske politike od prošlogodišnjeg razornog rata s Izraelom, koji je poremetio ravnotežu moći kojom je dugo dominirala proiranska muslimanska šijitska skupina.

SAD i Saudijska Arabija, uz sunitske muslimane i kršćane, libanonske oponente Hezbolaha, pojačali su svoje zahtjeve da se skupina razoruža.

No Hezbolah se tome usportivio, rekavši da bi bila ozbiljna pogreška čak i razgovarati o razoružanju dok Izrael i dalje izvršava zračne napade na Libanon i okupira dijelove teritorija na jugu zemlje. Četiri osobe ubijene su u izraelskim napadima u srijedu.

U petak je libanonski kabinet održao trosatnu sjednicu, tijekom koje je svoj plan razoružanja predstavio zapovjednik vojske Rodolphe Haykal.

Svih pet šijitskih ministara napustilo je sjednicu kad je Haykal ušao u prostoriju.