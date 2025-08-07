Libanonska vlada odobrila ciljeve SAD-a: Možete razoružati Hezbolah

Tim se planom, koji je predložio izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa u regiji Tom Barrack, utvrđuju dosad najdetaljniji koraci za razoružavanje Hezbolaha, skupine koju podržava Iran. Ta je organiacija dosad odbacivala sve glasnije pozive na razoružavanje otkako je prošle godine ušla u razorni rat s Izraelom.

Sjedinjene Države predstavile su Libanonu prijedlog za razoružavanje Hezbolaha do kraja godine, uz prekid izraelskih vojnih operacija u zemlji i povlačenje izraelskih vojnika s pet položaja u južnom Libanonu, prema dnevnom redu libanonske vlade u koji je Reuters imao uvid.

O planu se raspravljalo na sjednici libanonske vlade u četvrtak. Hezbolah još nije komentirao prijedlog, ali su tri izvora rekla Reutersu da su se ministri iz te skupine koju podržava Iran i njihovi muslimanski šijitski saveznici povukli sa sjednice u znak prosvjeda protiv rasprava o prijedlogu.

Ciljevi američkog prijedloga uključuju postupno ukidanje oružane prisutnosti aktera nepovezanih s državnim vlastima, uključujući Hezbolah, potom raspoređivanje libanonskih snaga na ključna granična i unutarnja područja, povlačenje Izraela s pet položaja koje drži, rješavanje pitanja zatvorenika neizravnim pregovorima, kao i trajno označavanje libanonskih granica s Izraelom i Sirijom.

Hezbolah je u srijedu optužio libanonsku vladu da čini „veliki grijeh” time što planira prihvatiti američki prijedlog ocijenivši da je taj potez rezultat američkih „diktata” i da će se prema njemu odnositi „kao da ne postoji”.

„Vlada premijera Navafa Salama počinila je veliki grijeh odlukom da Libanonu oduzme oružje za otpor izraelskom neprijatelju. Odluka u potpunosti služi interesima Izraela”, stoji u priopćenju.