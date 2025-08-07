do kraja godine

Libanonska vlada odobrila ciljeve SAD-a: Možete razoružati Hezbolah

V. B./Hina

07.08.2025 u 21:26

Libanonski predsjednik Joseph Aoun i pemijer Nawaf Salam
Libanonski predsjednik Joseph Aoun i pemijer Nawaf Salam Izvor: EPA / Autor: WAEL HAMZEH
Bionic
Reading

Libanonski ministar informiranja izjavio je da je vlada u četvrtak odobrila ciljeve američkog prijedloga za razoružavanje Hezbolaha do kraja godine i prekid izraelskih vojnih operacija u zemlji, a da nije raspravljala o svim detaljima prijedloga

Sjedinjene Države predstavile su Libanonu prijedlog za razoružavanje Hezbolaha do kraja godine, uz prekid izraelskih vojnih operacija u zemlji i povlačenje izraelskih vojnika s pet položaja u južnom Libanonu, prema dnevnom redu libanonske vlade u koji je Reuters imao uvid.

Tim se planom, koji je predložio izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa u regiji Tom Barrack, utvrđuju dosad najdetaljniji koraci za razoružavanje Hezbolaha, skupine koju podržava Iran. Ta je organiacija dosad odbacivala sve glasnije pozive na razoružavanje otkako je prošle godine ušla u razorni rat s Izraelom.

vezane vijesti

O planu se raspravljalo na sjednici  libanonske vlade u četvrtak. Hezbolah još nije komentirao prijedlog, ali su tri izvora rekla Reutersu da su se ministri iz te skupine koju podržava Iran i njihovi muslimanski šijitski saveznici povukli sa sjednice u znak prosvjeda protiv rasprava o prijedlogu.

Ciljevi američkog prijedloga uključuju postupno ukidanje oružane prisutnosti aktera nepovezanih s državnim vlastima, uključujući Hezbolah, potom raspoređivanje libanonskih snaga na ključna granična i unutarnja područja, povlačenje Izraela s pet položaja koje drži, rješavanje pitanja zatvorenika neizravnim pregovorima, kao i trajno označavanje libanonskih granica s Izraelom i Sirijom.

Hezbolah je u srijedu optužio libanonsku vladu da čini „veliki grijeh” time što planira prihvatiti američki prijedlog ocijenivši da je taj potez rezultat američkih „diktata” i da će se prema njemu odnositi „kao da ne postoji”. 

„Vlada premijera Navafa Salama počinila je veliki grijeh odlukom da Libanonu oduzme oružje za otpor izraelskom neprijatelju. Odluka u potpunosti služi interesima Izraela”, stoji u priopćenju.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
KREĆE JOŠ JEDAN UDAR

KREĆE JOŠ JEDAN UDAR

Ovaj toplinski val bit će brutalan: Temperature rastu do +37, evo kad se očekuje vrhunac
UROD JE LOŠ

UROD JE LOŠ

Hrvatima će uskoro poskupjeti i jabuke: Evo kako će se kretati cijene ove sezone
stanje na cestama

stanje na cestama

Pojačan promet na svim cestama, na A1 prometna nesreća

najpopularnije

Još vijesti