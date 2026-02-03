Lani isplaćeno više od 20 milijuna eura potpora za novorođenu djecu

Državni zavod za statistiku (DZS) nedavno je objavio privremene podatke prema kojima je u 2025. zaustavljen dugogodišnji pad broja rođenih pa je lani rođeno 32.385 djece, odnosno 316 više nego u 2024. U Ministarstvu ocjenjuju da takav trend upućuje na pozitivan pomak te dodaju kako se očekuju konačni podaci DZS-a.

'Ulaganje u obitelji i djecu temelj je dugoročne stabilnosti i demografske obnove', poručilo je Ministarstvo demografije i useljeništva, koje je 2025. na račune majki i očeva isplatilo 20.013.930 eura jednokratnih novčanih pomoći za novorođenu djecu.

Podsjećaju i da je 1. ožujka 2025. na snagu stupio Zakon o rodiljnim i roditeljskim naknadama, kojim su povećani iznosi pojedinih prava. Od toga datuma jednokratna naknada za novorođeno dijete udvostručena je s 309 na 618 eura.

Posebno značajna promjena odnosi se na roditeljski dopust. Limit naknade za prvih šest mjeseci dopusta (ili osam mjeseci ako ga koriste oba roditelja) povećan je s 995 na 3000 eura neto do prve godine djetetova života. To znači da roditelji s plaćom do tog iznosa tijekom cijelog dopusta mogu primati punu plaću, bez dodatnih financijskih briga.

Za roditelje blizanaca te troje ili više djece, u razdoblju od prve do treće godine života djeteta, limit naknade povećan je s 551 na 803 eura. Iz Ministarstva ističu kako je riječ o mjerama kojima se nastoji povećati financijska sigurnost roditelja i stvoriti poticajnije okruženje za obitelji s djecom.

'Više od 20 milijuna eura isplaćenih pomoći i rast broja rođene djece snažna su poruka da Hrvatska gradi okruženje u kojem se obitelji osjećaju sigurno, podržano i ohrabreno ostati i stvarati svoju budućnost. Vlada i ovo ministarstvo jasnim mjerama čine sve za hrvatske obitelji i našu djecu kao budućnost ove zemlje', ističe se u priopćenju.