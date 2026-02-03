Oglasio se Thompsonov tim: 'Ove tvrdnje su netočne i obmanjujuće'

Tim Marka Perkovića Thompsona odbacio je navode o političkoj instrumentalizaciji, naplati nastupa i izboru pjesama na dočeku hrvatskih rukometaša, ustvrdivši da su one 'neistinite i zlonamjerne'
'MPT tim najoštrije demantira neistinite i zlonamjerne informacije koje su puštene u eter.
Doček hrvatskih sportaša nikada nije bio, niti će ikada biti naplaćen od strane Thompsona ili njegovog tima, jednako kao i prošle godine, kada je organizator dočeka bio Grad Zagreb. Svaka tvrdnja koja sugerira suprotno je netočna i obmanjujuća.
Naglašavamo da izbor pjesama na sportskim dočecima isključivo rade sami sportaši, sukladno vlastitim željama i emocijama koje ih vežu uz pojedine pjesme. U to se ne miješa niti izvođač, niti njegov tim.
Marko Perković Thompson iznimno je počašćen činjenicom da njegove pjesme prate i obilježavaju velike sportske uspjehe hrvatskih sportaša te da su dio njihove motivacije, zajedništva i ponosa.
MPT tim', navode u objavi na Facebooku
Tomašević: 'HDZ koristi Thompsona za političke obračune'
Podsjetimo, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da je Vlada zbog doček hrvatskih rukometaša organizirala bez suglasnosti Grada, ustvrdivši da je riječ o presedanu kojim je narušena lokalna autonomija. Ustvrdio je i da pjevača Marka Perkovića Thompsona 'HDZ već godinu dana koristi za političke obračune s gradskom vlasti'. >>Pročitajte više OVDJE<<
Govoreći na konferenciji za novinare u utorak, dan nakon dočeka rukometaša, Tomašević je ocijenio kako je Vlada organizirala događaj mimo zakonskih procedura, bez potrebne dozvole za postavljanje pozornice na javnoj površini. Smatra da je time prekršen Zakon o komunalnom gospodarstvu te poručio da će Grad pokrenuti postupke zbog, kako tvrdi, više desetaka komunalnih prekršaja. Dodao je i da je policija, prema njegovim riječima, sprječavala komunalne redare u obavljanju posla.
Istaknuo je da HDZ godinu dana koristi Thompsona za rušenje gradske vlasti i za političke obračune i to neće stati. 'Protiv toga ćemo se boriti, borit ćemo se protiv ustaških pozdrava i nećemo se dati pokolebati', rekao je. 'Očito je da HDZ kontrolira Thompsona jer kad pjeva na Hipodromu ili u Areni, onda ima 'Čavoglava', ali kad nastup organizira Vlada, odnosno HDZ, onda nema', kazao je Tomašević.
Tomašević smatra da je Vlada ovim potezom stvorila opasan presedan jer, prema njegovim riječima, prvi put u novijoj hrvatskoj povijesti država preuzima organizaciju događaja na području grada bez suglasnosti lokalne vlasti. Najavio je pokretanje postupka pred Ustavnim sudom te pozvao i druge gradonačelnike da razmotre može li se sličan scenarij dogoditi i u njihovim sredinama.
Gradonačelnik je upozorio da bi toleriranje takvog postupanja moglo dovesti u pitanje načelo jednakosti pred zakonom, naglasivši da pravila moraju vrijediti za sve, pa i za Vladu. Ujedno je najavio da će organizatoru, odnosno Vladi, biti ispostavljen račun za čišćenje i ostale troškove povezane s događajem.
Osvrnuo se i na izostanak premijera Andreja Plenkovića s dočeka rukometaša, istaknuvši da je premijer bio u Zagrebu, ali se nije pojavio na događaju. Tomašević je ocijenio da će odnosi Grada i Vlade nakon ovog slučaja biti otežani te dodao kako ne vidi prostor za dijalog ako se nastavi, kako tvrdi, zadiranje u gradske nadležnosti.
Prema njegovim riječima, predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza Tomislav Grahovac u nedjelju mu je rekao da dočeka neće biti bez Thompsonova nastupa, iako je od četvrtka do nedjelje sve dogovoreno između Saveza i Grada, sve do spomenutog ultimatuma igrača.
Plenković: 'Ekipa iz Možemo je promašila ceo fudbal. Sad njih muči kako nisu bile Čavoglave na repertoaru'
Premijer Andrej Plenković odbacio je optužbe da Vlada ili HDZ politički koriste Marka Perkovića Thompsona, poručivši kako su takve tvrdnje neutemeljene te ih pripisao, kako je rekao, 'paranoji' stranke Možemo!. 'Oni misle da se HDZ ili ja bavimo borbom protiv njih na način da instrumentaliziramo Thompsona. Ne znam zašto oni to misle', rekao je premijer. >>Pročitajte više OVDJE<<
Nakon sastanka parlamentarne većine ocijenio je da je doček brončanih rukometaša na Trgu bana Jelačića bio 'uspješan i odgovoran potez Vlade', koji je spojio sportski uspjeh s, kako je naveo, osjećajem 'nacionalnog ponosa i navijačkom atmosferom'.
Plenković je ustvrdio da Vlada nije utjecala na repertoar izvođača te naglasio da su, prema njegovu mišljenju, predstavnici Možemo! politizirali događaj i pogrešno procijenili raspoloženje javnosti. Dodao je i da državna vlast može reagirati u situacijama kada, kako smatra, lokalna razina vlasti ne uspije organizirati događaj od nacionalnog značaja.
'Imam dojam da je ekipa iz Moramo, pardon Možemo, promašila jučer 'ceo fudbal', kako bi rekli naši u susjedstvu. Sad će vam ova lijeva ekipa raditi političke reklamacije. Imali su šansu i promašili su sve. Pokazali su da nisu sa svojim narodom. Izmislili su temu fašizacije. Sad njih muči, plaču i nariču kako nisu bile 'Čavoglave' na repertoaru', izjavio je. 'Jesam li ja možda slagao sinopsis što će se pjevati? Ja nisam do subote navečer uopće imao osjećaj da postoji potreba da se Vlada nešto uključi u to', rekao je Plenković.