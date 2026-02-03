Oglasio se Thompsonov tim: 'Ove tvrdnje su netočne i obmanjujuće'

Tim Marka Perkovića Thompsona odbacio je navode o političkoj instrumentalizaciji, naplati nastupa i izboru pjesama na dočeku hrvatskih rukometaša, ustvrdivši da su one 'neistinite i zlonamjerne'

'MPT tim najoštrije demantira neistinite i zlonamjerne informacije koje su puštene u eter. Doček hrvatskih sportaša nikada nije bio, niti će ikada biti naplaćen od strane Thompsona ili njegovog tima, jednako kao i prošle godine, kada je organizator dočeka bio Grad Zagreb. Svaka tvrdnja koja sugerira suprotno je netočna i obmanjujuća. Naglašavamo da izbor pjesama na sportskim dočecima isključivo rade sami sportaši, sukladno vlastitim željama i emocijama koje ih vežu uz pojedine pjesme. U to se ne miješa niti izvođač, niti njegov tim. Marko Perković Thompson iznimno je počašćen činjenicom da njegove pjesme prate i obilježavaju velike sportske uspjehe hrvatskih sportaša te da su dio njihove motivacije, zajedništva i ponosa. MPT tim', navode u objavi na Facebooku

Tomašević: 'HDZ koristi Thompsona za političke obračune' Podsjetimo, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da je Vlada zbog doček hrvatskih rukometaša organizirala bez suglasnosti Grada, ustvrdivši da je riječ o presedanu kojim je narušena lokalna autonomija. Ustvrdio je i da pjevača Marka Perkovića Thompsona 'HDZ već godinu dana koristi za političke obračune s gradskom vlasti'. >>Pročitajte više OVDJE<< Govoreći na konferenciji za novinare u utorak, dan nakon dočeka rukometaša, Tomašević je ocijenio kako je Vlada organizirala događaj mimo zakonskih procedura, bez potrebne dozvole za postavljanje pozornice na javnoj površini. Smatra da je time prekršen Zakon o komunalnom gospodarstvu te poručio da će Grad pokrenuti postupke zbog, kako tvrdi, više desetaka komunalnih prekršaja. Dodao je i da je policija, prema njegovim riječima, sprječavala komunalne redare u obavljanju posla. Istaknuo je da HDZ godinu dana koristi Thompsona za rušenje gradske vlasti i za političke obračune i to neće stati. 'Protiv toga ćemo se boriti, borit ćemo se protiv ustaških pozdrava i nećemo se dati pokolebati', rekao je. 'Očito je da HDZ kontrolira Thompsona jer kad pjeva na Hipodromu ili u Areni, onda ima 'Čavoglava', ali kad nastup organizira Vlada, odnosno HDZ, onda nema', kazao je Tomašević.

Zagreb: Doček rukometaša Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL







+23 Zagreb: Doček rukometaša Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL

Tomašević smatra da je Vlada ovim potezom stvorila opasan presedan jer, prema njegovim riječima, prvi put u novijoj hrvatskoj povijesti država preuzima organizaciju događaja na području grada bez suglasnosti lokalne vlasti. Najavio je pokretanje postupka pred Ustavnim sudom te pozvao i druge gradonačelnike da razmotre može li se sličan scenarij dogoditi i u njihovim sredinama. Gradonačelnik je upozorio da bi toleriranje takvog postupanja moglo dovesti u pitanje načelo jednakosti pred zakonom, naglasivši da pravila moraju vrijediti za sve, pa i za Vladu. Ujedno je najavio da će organizatoru, odnosno Vladi, biti ispostavljen račun za čišćenje i ostale troškove povezane s događajem. Osvrnuo se i na izostanak premijera Andreja Plenkovića s dočeka rukometaša, istaknuvši da je premijer bio u Zagrebu, ali se nije pojavio na događaju. Tomašević je ocijenio da će odnosi Grada i Vlade nakon ovog slučaja biti otežani te dodao kako ne vidi prostor za dijalog ako se nastavi, kako tvrdi, zadiranje u gradske nadležnosti. Prema njegovim riječima, predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza Tomislav Grahovac u nedjelju mu je rekao da dočeka neće biti bez Thompsonova nastupa, iako je od četvrtka do nedjelje sve dogovoreno između Saveza i Grada, sve do spomenutog ultimatuma igrača.

Doček brončanih rukometaša na Trgu bana Jelačića Izvor: Pixsell / Autor: Mia Slafhauzer/PIXSELL







+12 Doček brončanih rukometaša na Trgu bana Jelačića Izvor: Pixsell / Autor: Mia Slafhauzer/PIXSELL