Iran nikako ne ovisi o Trumpovoj milosti: Izgleda da i dalje drži ključne karte u igri

Analitičar Antoine Halff iz tvrtke Kayrros ističe da Iran ‘nije u neposrednoj opasnosti od naglog zaustavljanja proizvodnje’. Kao ključne faktore navodi iskustvo iz vremena pandemije covida, kada je Teheran povećavao zalihe, ali i ulaganja u dodatne skladišne i izvozne kapacitete tijekom posljednjeg desetljeća.

Prema procjenama stručnjaka, Iran raspolaže dodatnim skladišnim kapacitetima i alternativnim načinima izvoza, što mu omogućuje da dulje izdrži pritisak blokade, piše Axios .

Nafta je ključni izvor prihoda za Iran , a američki predsjednik Donald Trump računa na to da će ograničavanje izvoza natjerati Teheran na ustupke. No situacija na terenu pokazuje da to možda neće ići tako brzo.

Sličnog je mišljenja i Gregory Brew iz Eurasia Grupe, koji dovodi u pitanje ranije procjene da Iran može održati proizvodnju tek dva tjedna bez izvoza. Takve procjene, kaže, polazile su od pretpostavke da izvoz potpuno staje — što se zasad nije pokazalo točnim.

Revolucionarna garda i alternativni kanali

Dodatni faktor otpornosti leži u paralelnim kanalima prihoda. Prema Brewu, iranska Revolucionarna garda ima pristup alternativnim izvorima financiranja, uključujući krijumčarenje nafte kopnenim rutama i manjim tankerima.

Čak i u slučaju potpune provedbe blokade, tvrdi, ti bi kanali mogli biti dovoljni za održavanje financiranja i stabilnosti režima.

Iran, prema podacima analitičke kuće Vortexa, raspolaže i flotom od oko 20 velikih tankera za sirovu naftu (VLCC), koji mogu služiti kao plutajuća skladišta. Svaki od njih može primiti oko dva milijuna barela, što omogućuje nastavak proizvodnje još otprilike dva mjeseca prije nego što bi došlo do ozbiljnijih ograničenja.

Uz to, procjenjuje se da Iran ima kopnene skladišne kapacitete dostatne za oko tri tjedna proizvodnje.

Washington tvrdi suprotno

S druge strane, američka administracija tvrdi da blokada već daje rezultate. Ministar financija Scott Bessent poručio je da su smanjenja proizvodnje već počela, nazivajući blokadu i sankcije kombinacijom koja snažno pogađa Iran.

Bivši dužnosnik američkog Ministarstva financija Miad Maleki tvrdi da je iranska strategija skladištenja tek kratkoročna taktika odgode, koja može trajati ‘dane, a ne tjedne’.

Zastoj u Hormuškom tjesnacu već ima šire posljedice. Neke zemlje Perzijskog zaljeva, koje ovise o tom pravcu za izvoz, prisiljene su smanjivati proizvodnju.

Čak i ako dođe do normalizacije prometa, tržište se neće brzo stabilizirati. Ponovno pokretanje proizvodnje bez oštećenja naftnih polja složen je proces, a dodatnu neizvjesnost unose i upozorenja iz Washingtona o mogućim rizicima za iransku infrastrukturu.