Kuha se rekonstrukcija Vlade: Pitali smo stručnjake hoće li Plenković provesti 'face lifting' ili težu operaciju

Nakon odlaska ministra uprave Lovre Kuščevića premijer Andrej Plenković najavio je dodatna osvježenja u Vladi. Popularnost HDZ-a i Vlade iz mjeseca u mjesec pada, nagrižena nizom ministarskih afera, pa se logičnim nametnulo odraditi 'face lifting' u vidu rekonstrukcije prije ulaska u posljednju godinu mandata

'Čini se da bi moglo biti održano izvanredno zajedanje Sabora, što bi prema mome mišljenju bilo manipuliranje Ustavom', smatra Puhovski. Prema njegovu mišljenju, Plenkoviću se jedino može žuriti da obavi rekonstrukciju zbog unutarstranačkih problema te skorih predsjedničkih izbora. 'U Vladu će dovesti nove ljude kako bi ojačao unutrašnju arhitekturu u stranci, a ne zato što je neki ministar bio dobar ili loš', smatra analitičar.

Puhovski kaže da javnost nije dala nikakav znak o tome što se želi kada su u pitanju promjene u Vladi, već je u prvom redu 'moralna panika medija dovela do toga da se ministri smjenjuju neovisno o tome što rade, nego što imaju'.

To je, navodi, važno, ali je drugorazredno pitanje.

'Prvorazredno pitanje je kako i što rade. Mišljenja sam da je Kuščević bio katastrofalno loš ministar. O tome nitko ništa nije rekao, nego se raspravlja o njegovim pašnjacima i njihovoj prenamjeni. To je drugorazredno pitanje, iz čega slijedi to da pogleda tko je još pretjerano napadan pa da ga smijeni - to će biti Plenkovićeva logika da ne bude sam ugrožen. Pokazao se kao svaki političar - da je spreman podržavati kolege do točke do koje je sam ugrožen', mišljenja je Puhovski.