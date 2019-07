Rekonstrukcija Vlade: Plenković dovodi osvježenja već do kraja srpnja, a zbog toga se saziva i izvanredna sjednica Sabora?

Nakon što je premijer Andrej Plenković jučer najavio rekonstrukciju Vlade sve je izglednije da bi se ona mogla dogoditi vrlo skoro, a ne najesen, kako su najavljivali neki koalicijski partneri

Ono što je zasad sigurno to je da će Vlada do vikenda dobiti novog ministra ili ministricu uprave. Odluka o tome tko će to biti još nije donesena, konzultacije se još provode, no premijer će najvjerojatnije prelomiti do četvrtka. Naime, do kraja tjedna predsjednik Vlade mora predstaviti novog ministra pred nadležnim saborskim odborom, na kojem se provodi i rasprava, a plan je da se onda novi kandidat izabere na glasovanju u petak.

Međutim, već sada je jasno da Ministarstvo uprave nije jedino mjesto koje će se morati uprazniti. S obzirom na to da je Marija Pejčinović Burić izabrana za glavnu tajnicu Vijeća Europe te da joj mandat počinje 18. rujna, trebat će naći zamjenu i za njenu poziciju ministrice vanjskih i europskih poslova.