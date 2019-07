Kosor: Rekonstrukcija na jesen, pričali smo o smanjenju broja ministarstava

Predsjednik HSLS-a Darinko Kosor izjavio je u srijedu kako će rekonstrukcija Vlade biti najesen kada se saborski zastupnici vrate s ljetne stanke, a potvrdio je i kako je s premijerom na koalicijskom sastanku bilo riječi o smanjenju broja ministarstava

'O rekonstrukciji će odlučiti predsjednik Vlade, a rekonstrukcija ide na jesen. Imamo dva mjeseca da se o tome ozbiljno razmisli, kao što je jučer rekao i premijer, i dobro je da je on to prvi rekao, a ne koalicijski partneri. Ići će se u rekonstrukciju, a kakvu i koliko ljudi, on će to predložiti koaliciji na jesen', rekao je Kosor novinarima uoči sjednice užeg kabineta Vlade.