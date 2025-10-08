Kremlj pokrenuo 'Fazu 0': Putin priprema teren za mogući sukob s NATO-om

Institut za proučavanje rata (ISW) i austrijski vojni analitičar, pukovnik Markus Reisner, upozoravaju da Rusija ubrzano ulazi u tzv. Fazu 0 - početnu etapu priprema za potencijalni budući sukob s NATO-om. Riječ je o fazi psihološkog i informacijskog ratovanja, kojom Moskva, kako se procjenjuje, nastoji stvoriti ozračje straha, nesigurnosti i podjela unutar Europe

Ovo upozorenje dolazi nakon što je europski povjerenik za obranu Andrius Kubilius otkrio da njemačke tajne službe imaju dokaze da se u Kremlju raspravlja o napadu na NATO. Rusija sve snažnije provodi propagandne i psihološke operacije kojima, prema procjenama zapadnih analitičara, priprema teren za mogući budući sukob s NATO-om. Američki Institut za proučavanje rata (ISW) upozorava da Moskva ubrzava tzv. Fazu 0, početnu etapu priprema u kojoj se stvaraju fizički i psihološki uvjeti za rat.

Nižu se false flag operacije ISW upozorava da Kremlj sve češće kombinira informacijske operacije s fizičkim sabotažama – od kibernapada i GPS ometanja do podmetanja požara i bespilotnih upada u zračni prostor NATO-a. Taj sustavni niz akcija upućuje na to da Rusija aktivno gradi preduvjete za potencijalni 'viši stupanj sukoba' sa Zapadom, iako zasad nema naznaka toga da je donesena odluka o otvorenom napadu. Najnoviji primjer stigao je iz moskovske vanjske obavještajne službe SVR, a ona je 6. listopada objavila da Ujedinjeno Kraljevstvo navodno planira lažirati napad grupe 'proukrajinskih Rusa' na ukrajinski vojni ili strani civilni brod u nekoj europskoj luci. Ti bi navodni saboteri, tvrdi SVR, potom izjavili da su djelovali po nalogu Moskve, a London bi, kako se navodi, opremio grupu kineskom podvodnom opremom kako bi optužio Kinu da podržava rusku agresiju na Ukrajinu.

Takve tvrdnje predstavljaju nastavak niza tzv. false flag optužbi kojima Rusija posljednjih tjedana pokušava destabilizirati europsku javnost. Slične priče ranije su plasirane o Poljskoj, Moldaviji i Srbiji, no analitičari smatraju da se sada radi o koordiniranom obrascu aktivnosti s dalekosežnim ciljevima. Paralelno s time, Moskva nastavlja preustroj svojih vojnih okruga na zapadnoj granici te ubrzano gradi baze prema Finskoj, što zapadni promatrači tumače kao strateško pozicioniranje za dugoročan scenarij sukoba s NATO-om. Četiri faze destabilizacije Austrijski vojni analitičar i pukovnik Markus Reisner smatra da Moskva u Europi primjenjuje staru sovjetsku doktrinu destabilizacije koja se sastoji od četiri faze: od demoralizacije i sabotaže do potpunog sloma reda i otvorene intervencije. 'Prvo se pokušava demoralizirati stanovništvo, zatim destabilizirati državne institucije, potom izazvati unutarnje nemire, a u završnoj fazi uspostavlja se 'red' ulaskom ruskih trupa', objasnio je Reisner u intervjuu za njemački Ntv, prenosi austrijski Heute. Prema njemu, učestali dronovi nad europskim gradovima nisu slučajnost, već dio te taktike.