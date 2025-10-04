Babiš presretan nakon pobjede: Mi smo pro-EU i pro-NATO. Želimo spasiti Europu

Stranka ANO milijardera Andreja Babiša uvjerljivo je pobijedila na češkim parlamentarnim izborima u subotu, čime se zemlja približila vladi koja će podržati europski populistički, anti-imigrantski blok i smanjenje podrške Ukrajini.

Ushićeni Andrej Babiš rekao je pristašama da će ANO pokušati sastaviti jednostranačku vladu, no da će razgovarati s dvjema manjim strankama, uključujući krajnje desni SPD, jer njegova stranka neće imati većinu. Ponovno je odbacio optužbe da će njegova pobjeda učiniti ovu srednjoeuropsku zemlju manje pouzdanim partnerom Europske unije i NATO saveza.

S kim će Babiš koalirati? "Želimo spasiti Europu i očigledno smo proeuropski i pro-NATO orijentirani", rekao je novinarima. S gotovo svim prebrojanim glasovima, ANO bi trebao zamijeniti trenutačnu vladu desnog centra premijera Petra Fiale. Fiala je čestitao Babišu i priznao poraz. ANO je tijekom kampanje obećao brži rast, veće plaće i mirovine, manje poreze i porezne olakšice studentima i mladim obiteljima. Ta obećanja, koja će koštati milijarde eura, privode kraju politiku štednje te testiraju fiskalni oprez zemlje, odjeknula su kod mnogih Čeha čiji su prihodi proteklih godina u padu zbog visoke inflacije. Babiš, međutim, mora prevladati neke prepreke kako bi postao premijer, uključujući i zakone o sukobu interesa kao vlasnik kemijskog i prehrambenog carstva te dugogodišnje optužbe povezane s povlačenjem EU sredstava prije 15 godina, što on niječe.

+3 Andrej Babiš slavi pobjedu stranke ANO na češkim izborima Izvor: EPA / Autor: MARTIN DIVISEK

S 99 posto prebrojanih glasova, ANO je s 34.7 posto u prednosti pred Spolom koja je prikupila 23.2 posto glasova, rekao je Statistički ured. Predsjednik Petr Pavel, koji će imenovati sljedećeg premijera, trebao bi započeti pregovore sa stranačkim čelnicima u nedjelju. Prema projekcijama rezultata, ANO bi trebao osvojiti 80 mjesta u donjem domu parlamenta koji broji 200 mjesta, te će morati tražiti širu potporu. Babiš je rekao da će razgovarati s "Motoristima", koji se protive Zelenim politikama EU-a te s anti-EU i anti-NATO strankom SPD. Čelnik Motorista Petr Macinka rekao je da je otvoren za pregovore s ANO-om, kao i SPD.