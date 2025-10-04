Babiš presretan nakon pobjede: Mi smo pro-EU i pro-NATO. Želimo spasiti Europu

Stranka ANO milijardera Andreja Babiša uvjerljivo je pobijedila na češkim parlamentarnim izborima u subotu, čime se zemlja približila vladi koja će podržati europski populistički, anti-imigrantski blok i smanjenje podrške Ukrajini.
Ushićeni Andrej Babiš rekao je pristašama da će ANO pokušati sastaviti jednostranačku vladu, no da će razgovarati s dvjema manjim strankama, uključujući krajnje desni SPD, jer njegova stranka neće imati većinu.
Ponovno je odbacio optužbe da će njegova pobjeda učiniti ovu srednjoeuropsku zemlju manje pouzdanim partnerom Europske unije i NATO saveza.
S kim će Babiš koalirati?
"Želimo spasiti Europu i očigledno smo proeuropski i pro-NATO orijentirani", rekao je novinarima.
S gotovo svim prebrojanim glasovima, ANO bi trebao zamijeniti trenutačnu vladu desnog centra premijera Petra Fiale. Fiala je čestitao Babišu i priznao poraz.
ANO je tijekom kampanje obećao brži rast, veće plaće i mirovine, manje poreze i porezne olakšice studentima i mladim obiteljima.
Ta obećanja, koja će koštati milijarde eura, privode kraju politiku štednje te testiraju fiskalni oprez zemlje, odjeknula su kod mnogih Čeha čiji su prihodi proteklih godina u padu zbog visoke inflacije.
Babiš, međutim, mora prevladati neke prepreke kako bi postao premijer, uključujući i zakone o sukobu interesa kao vlasnik kemijskog i prehrambenog carstva te dugogodišnje optužbe povezane s povlačenjem EU sredstava prije 15 godina, što on niječe.
S 99 posto prebrojanih glasova, ANO je s 34.7 posto u prednosti pred Spolom koja je prikupila 23.2 posto glasova, rekao je Statistički ured.
Predsjednik Petr Pavel, koji će imenovati sljedećeg premijera, trebao bi započeti pregovore sa stranačkim čelnicima u nedjelju.
Prema projekcijama rezultata, ANO bi trebao osvojiti 80 mjesta u donjem domu parlamenta koji broji 200 mjesta, te će morati tražiti širu potporu.
Babiš je rekao da će razgovarati s "Motoristima", koji se protive Zelenim politikama EU-a te s anti-EU i anti-NATO strankom SPD.
Čelnik Motorista Petr Macinka rekao je da je otvoren za pregovore s ANO-om, kao i SPD.
"Snažna Češka"
"Ušli smo u izbore sa ciljem okončanja vlade Petra Fiale i podrška čak i manjinskoj vladi ANO-a važna je za nas te ispunjava ciljeve koje smo imali za ove izbore", rekao je na televiziji zamjenik predsjednika SPD-a Radim Fiala.
Manje proruske stranke prošle su lošije od očekivanog. SPD je osvojio 7.8 posto, a krajnje lijevi Stacilo!, stvoren oko Komunističke stranke, nije prešao prag od 5 posto.
Babiš, koji je predvodio vladu lijevog centra od 2017. do 2021. godine, nekoć je želio uvesti euro, no u međuvremenu je postao euroskeptik i pristaša američkog predsjednika Donalda Trumpa, te je inspiriran njime i njegovim MAGA sloganom počeo dijeliti šilterice s natpisom "Snažna Češka".
Kao saveznik mađarskog čelnika Viktora Orbana, Babiš se povezao s određenim strankama krajnje desnice u skupini Patrioti za Europu u Europskom parlamentu kako bi se usprotivio nekima europskim politikama glavne struje, među ostalim i politici dekarbonizacije.
Odbacio je pozive SDP-a da se održi referendum o napuštanju EU-a i NATO-a, no rekao je da će okončati "Češku inicijativu" koja je kupila milijune topničkih granata diljem svijeta za Ukrajinu uz financijsku pomoć zapadnih donatora.
ANO želi da dostavu pomoći za Ukrajinu vode NATO i EU, dok se stranka u Europskom parlamentu suzdržala od glasova podrške Kijevu te ukrajinskom članstvu u EU, čemu se Babiš protivio u prošlosti.