Kreće ozbiljno kopanje na rotoru, od danas umjesto tramvaja vozi nova autobusna linija

Tramvajski promet Novim Zagrebom između Savskog mosta i Sopota obustavlja se od ponedjeljka 6. kolovoza zbog rekonstrukcije Remetinečkog rotora koja će trajati do početka 2020., a tijekom koje će preko Save voziti izvanredna autobusna linija

ZET-ov tramvajski promet od Savskog mosta do Sopota obustavlja se na godinu i pol, a riječ je o području na kojem živi više od 60.000 ljudi..

Do sada je zbog manjih pripremnih radova započetih početkom ljeta zatvoreno tek nekoliko sporednih ulica oko rotora, no od danas kreće 'ozbiljnije kopanje' pa je, donosi Večernji list, obustavljen tramvajski promet kroz doslovno pola Novog Zagreba i to na godinu i pol dana.