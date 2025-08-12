Totalni kaos na A3: Zbog nesreća se stvorile kolone, u smjeru Bregane čak 9 kilometara

Jutros oko 3 sata došlo je do strašne nesreće kod Rugvice u kojoj je poginula jedna osoba. HAK javlja kako je završio očevid prometne nesreće i u tijeku je sanacija kolnika, a dionica A3 između čvorova Zagreb istok i Ivanić Grad u smjeru Bregane i dalje je zatvorena za promet.

Obilazak: čvor Ivanić Grad (A3)- DC43 - ŽC3041 Kloštar Ivanić -ŽC 3074 Božjakovina-ŽC 3034 Dugo Selo - čvor Sesvete (A4)-čvor Zagreb istok (A3);

Na čvoru Rugvica u smjeru Bregane kolona je 1 km i smanjuje se dok je kolona vozila između čvora Križ i čvora Ivanić Grad u smjeru Bregane duga 9 km.

U međuvremenu je došlo do nove nesreće na autocesti A3 na 67+000 km između čvora Križ i čvora Ivanić Grad na kolniku u smjeru Bregane. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 40 km/h.

Dodatno se stvaraju gužve i zbog radova na cesti, točnije radova na održavanju između 45+900 km i 46+500 km u smjeru Lipovca. Vozi se jednim trakom, uz ograničenje brzine od 60 km/h, kolona je u smjeru Lipovca oko 3 km.