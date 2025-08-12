zatvorena dionica

Totalni kaos na A3: Zbog nesreća se stvorile kolone, u smjeru Bregane čak 9 kilometara

Zbog strašne nesreće koja se rano jutros dogodila kod Rugvice i dalje se stvaraju kolone i gužve na A3

Jutros oko 3 sata došlo je do strašne nesreće kod Rugvice u kojoj je poginula jedna osoba. HAK javlja kako je završio očevid prometne nesreće i u tijeku je sanacija kolnika, a dionica A3 između čvorova Zagreb istok i Ivanić Grad u smjeru Bregane i dalje je zatvorena za promet.

Obilazak: čvor Ivanić Grad (A3)- DC43 - ŽC3041 Kloštar Ivanić -ŽC 3074 Božjakovina-ŽC 3034 Dugo Selo - čvor Sesvete (A4)-čvor Zagreb istok (A3);

Na čvoru Rugvica u smjeru Bregane kolona je 1 km i smanjuje se dok je kolona vozila između čvora Križ i čvora Ivanić Grad u smjeru Bregane duga 9 km.

U međuvremenu je došlo do nove nesreće na autocesti A3 na 67+000 km između čvora Križ i čvora Ivanić Grad na kolniku u smjeru Bregane. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 40 km/h.

Dodatno se stvaraju gužve i zbog radova na cesti, točnije radova na održavanju između 45+900 km i 46+500 km u smjeru Lipovca. Vozi se jednim trakom, uz ograničenje brzine od 60 km/h, kolona je u smjeru Lipovca oko 3 km.

Jadranska magistrala (DC8):

  • zbog vjetra na dionici Novi Vinodolski-Sveta Marija Magdalena zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupina vozila).

A8 Istarski ipsilon:

  • utorak, 12. kolovoza i srijedu, 13. kolovoza, između tunela Učka i čvora Matulji, zbog radova, mogući su povremeni kraći prekidi prometa od 06:00 do 08:00 sati te 18:00 do 20:00 sati;

DC102 Krčki most:

  • veća je gustoća prometa, u oba smjera kolona je 4 km;

DC220 Trilj-Kamensko:

  • teretno vozilo u kvaru, vozi se uz regulaciju prometne policije;

Zbog radova zatvorene su ceste:

  • DC5 Grubišno Polje-Veliki Zdenci (do 11.listopada);
  • DC29 između Zlatara i Zlatar Bistrice (do 1. listopada);
  • DC38 Požega - Pleternica između mjesta Kuzmica i Vesela (do 31. prosinca);
  • DC46 Đakovo-Vinkovci u naselju Vođinci (do 18. rujna);
  • DC51 Nova Gradiška-Požega na dionici Baćin Dol - Rešetari (do 19. rujna);
  • DC200 u Višnjanu (do 20. rujna);
  • DC214 u Gunji (radovi na mostu), na graničnom prijelazu Gunja-Brčko zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse (obilazak na GP Županja);
  • DC512 Makarska-Ravča iznad tunela Stupica u smjeru Vrgorca (zbog odrona);
  • DC546 Stojdraga-Krašić u mjestu Petričko Selo (do 15. ožujka 2026).

