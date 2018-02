Povučena točka o nagodbi i kupoprodaji zemljišta tvrtki Rotor jug

U nastavku sjednice zagrebačke Gradske skupštine u ponedjeljak je nakon kritike gradskih zastupnika da Grad Zagreb po tri puta nižoj cijeni prodaje zemljište nego što ga kupuje, povučen zaključak zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića o nagodbi i kupoprodaji građevinskog zemljišta Rotor jug d.o.o.

Zamjenica gradonačelnika Jelena Pavičić Vukičević kazala je da su nakon izlaganja zastupnika i kratke konzultacije s gradonačelnikom, odlučili povući tu točku dnevnoga reda.

"Radili smo po zakonu, a kada vam to nije jednom dovoljno, onda ćemo to ponoviti. Iskreno me sram radi kolega u Gradskoj upravi koji ovo moraju slušati, a postupaju isključivo u skladu sa zakonom. Sram me radi naših ljudi u zemlji, koji ne vide perspektivu, a ne vide je radi ovoga - neprestanih optužbi i vrijeđanja postupka koji je proveden samo i isključivo u skladu sa zakonom", naglasila je Pavičić Vukičević.