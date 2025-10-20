'Koalicija voljnih' se sastaje u Londonu: Zelenski dolazi na pregovore

Emmanuel Macron, francuski predsjednik, najavio je da će se u petak u Londonu održati sastanak 'koalicije voljnih'
Izvor upoznat s pitanjem rekao je za Reuters da će Volodimir Zelenski kasnije ovog tjedna otputovati u London na pregovore.
Koalicija, kojom zajednički predsjedaju britanski premijer Keir Starmer, francuski predsjednik Emmanuel Macron i njemački kancelar Friedrich Merz, ima za cilj okupiti zemlje koje će raditi na zaštiti mirovnog sporazuma u Ukrajini.
Visoka predstavnica EU-a za vanjsku politiku inzistirala je da je Donald Trump iskren u svojim nastojanjima da okonča rat u Ukrajini, ali je upozorila da će razgovori koji isključuju Ukrajinu i Europu biti bez rezultata.
„Također radimo na tome da uvjerimo naše saveznike diljem svijeta – ništa ne može proizaći iz tih sastanaka ako Ukrajina ili Europa nisu njihov dio“, rekla je novinarima Kaja Kallas.
„Onaj tko ne želi završetak rata je Rusija. Ne smijemo se dati omesti... moramo postići da i Rusija poželi mir.“
Ranije je Kallas priznala da „nije lijepo“ što Putin može putovati u državu članicu EU-a, Mađarsku, na razgovore s Trumpom.