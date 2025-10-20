'Koalicija voljnih' se sastaje u Londonu: Zelenski dolazi na pregovore

Izvor upoznat s pitanjem rekao je za Reuters da će Volodimir Zelenski kasnije ovog tjedna otputovati u London na pregovore.

Koalicija, kojom zajednički predsjedaju britanski premijer Keir Starmer, francuski predsjednik Emmanuel Macron i njemački kancelar Friedrich Merz, ima za cilj okupiti zemlje koje će raditi na zaštiti mirovnog sporazuma u Ukrajini.

Visoka predstavnica EU-a za vanjsku politiku inzistirala je da je Donald Trump iskren u svojim nastojanjima da okonča rat u Ukrajini, ali je upozorila da će razgovori koji isključuju Ukrajinu i Europu biti bez rezultata.