Hoće li Putinov avion u Mađarsku doći preko Bugarske?

"Ako postoje nastojanja da se postigne mir, ako je to uvjet da dođe do sastanka, onda je najlogičnija stvar da se sastanak ovog tipa omogući na izvediv način", rekao je Georgiev, prema izvješću.

Georgiev je govorio na marginama sastanka ministara vanjskih poslova EU-a u Luksemburgu.

Jedan mogući zračni put iz Moskve do Budimpešte proteže se preko Crnog mora, Bugarske i Srbije, no bugarski zračni prostor zatvoren je za ruske zrakoplove od invazije Ukrajine u veljači 2022. godine.