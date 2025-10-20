Trump: Hamas će biti iskorijenjen ako bude kršio primirje

„Imamo dogovor s Hamasom da će se ponašati pristojno, a ako ne budu, mi ćemo ih iskorijeniti ako bude potrebno“, rekao je američki predsjednik novinarima uz australskog premijera Anthonyja Albanesea kojega je primio u Bijeloj kući.

„Bit će iskorijenjeni i oni to znaju“, uvjeravao je.

Trumpovi izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner sastali su se s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom u ponedjeljak, dan nakon što je novo nasilje u Pojasu Gaze izazvalo strahove da će propasti primirje koje je stupilo na snagu 10. listopada.