Trump: Pozvan sam u Kinu i idem tamo početkom godine

Kina tvrdi da želi "mirno ponovno ujedinjenje" s Tajvanom, ali ne isključuje upotrebu sile kako bi se to postiglo.

„Mislim da će sve biti u redu s Kinom. Kina to ne želi učiniti... Ne mislim da će se to dogoditi“, rekao je Trump o invaziji na Tajvan, otok s 23 milijuna stanovnika koji Peking smatra dijelom svog teritorija.

Govoreći uz australskog premijera Anthonyja Albanesea u Bijeloj kući, američki predsjednik izrazio je sumnje u mogućnost kineske invazije na Tajvan.

Donald Trump je novinarima pozitivno govorio o svom odnosu s kineskim kolegom, unatoč zategnutim odnosima između dviju zemalja, posebno na trgovinskom planu.

„Pozvan sam u Kinu i vjerojatno ću ići početkom iduće godine. Gotovo sve je spremno“, rekao je američki predsjednik, koji će se krajem mjeseca u Južnoj Koreji prvi put u svom drugom mandatu sastati s Xijem Jinpingom na samitu APEC-a od 31. listopada do 1. studenoga.

Kaže da mu je prioritet postići "pošteni" trgovinski sporazum s Kinom.

Međutim, odbio je odgovoriti na pitanje je li spreman žrtvovati američku podršku Tajvanu kako bi postigao sporazum s Kinom.

„Želim biti dobar prema Kini, sviđa mi se moj odnos s predsjednikom Xijem, imamo vrlo dobar odnos“, rekao je Trump.

Sjedinjene Države diplomatski ne priznaju Tajvan, ali su mu glavni saveznik.