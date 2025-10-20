sastanak s Jinpingom

Trump: Pozvan sam u Kinu i idem tamo početkom godine

V. B./Hina

20.10.2025 u 21:11

Donald Trump potpisao mirovni sporazum za Gazu
Donald Trump potpisao mirovni sporazum za Gazu Izvor: EPA / Autor: YOAN VALAT / POOL
Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da će početkom 2026. godine otputovati u Kinu kako bi se sastao s predsjednikom Xijem Jinpingom, a očekuje se da će s njime razgovarati i na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske suradnje (APEC) krajem listopada

Govoreći uz australskog premijera Anthonyja Albanesea u Bijeloj kući, američki predsjednik izrazio je sumnje u mogućnost kineske invazije na Tajvan.

„Mislim da će sve biti u redu s Kinom. Kina to ne želi učiniti... Ne mislim da će se to dogoditi“, rekao je Trump o invaziji na Tajvan, otok s 23 milijuna stanovnika koji Peking smatra dijelom svog teritorija.

Kina tvrdi da želi "mirno ponovno ujedinjenje" s Tajvanom, ali ne isključuje upotrebu sile kako bi se to postiglo.

Donald Trump je novinarima pozitivno govorio o svom odnosu s kineskim kolegom, unatoč zategnutim odnosima između dviju zemalja, posebno na trgovinskom planu.

„Pozvan sam u Kinu i vjerojatno ću ići početkom iduće godine. Gotovo sve je spremno“, rekao je američki predsjednik, koji će se krajem mjeseca u Južnoj Koreji prvi put u svom drugom mandatu sastati s Xijem Jinpingom na samitu APEC-a od 31. listopada do 1. studenoga.

Kaže da mu je prioritet postići "pošteni" trgovinski sporazum s Kinom.

Međutim, odbio je odgovoriti na pitanje je li spreman žrtvovati američku podršku Tajvanu kako bi postigao sporazum s Kinom.

„Želim biti dobar prema Kini, sviđa mi se moj odnos s predsjednikom Xijem, imamo vrlo dobar odnos“, rekao je Trump.

Sjedinjene Države diplomatski ne priznaju Tajvan, ali su mu glavni saveznik.

