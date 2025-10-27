Klub NL Marije Selak Raspudić traži odgodu deložacije karting arene: 'Čemu tolika žurba?'

''Zašto gradonačelnik nije pričekao sud odradi svoje? Čemu tolika žurba? Nitko drugi neće biti oštećen ovim potezom nego građani, jer Zagreb gubi jedino mjesto za iznimno popularan sport", naglasio je Periša.

Na javnom natječaju za zakup tog paviljona krajem prošle godine pobijedila je tvrtka Spectre International, kazao je Periša, dok su vlasnici karting arene, zbog sumnji u regularnost tog postupka, podnijeli kaznene prijave. Slučaj je završio na Visokom trgovačkom sudu gdje je zakazano ročište za 11. studenoga.

''U srijedu, 29. listopada, predviđena je deložacija karting arene iz paviljona 35 Zagrebačkog velesajma, što smatramo velikim problemom. Apeliramo na gradsku vlast i direktoricu Renatu Sušu na minimalnu odgodu te deložacije", rekao je gradski zastupnik Josip Periša na konferenciji za novinare.

Karting arena imala je ugovor od listopada 2018. do listopada 2023. Vlasnici karting arene uredno ispunjavali svoje obaveze, rekao je Periša te dodao da im je stoga trebao biti ponuđen novi petogodišnji ugovor, najkasnije dva mjeseca prije isteka.

Karting arenu bi u paviljonu 35 trebao zamijeniti padel, iako taj sport već ima svoj prostor na Zagrebačkom velesajmu.

''Ono što posebno bode u oči jest da je firma koja je dobila zakup, Spectre International, osnovana netom prije javnog natječaja, a iz javno dostupnih podataka može se vidjeti da su poslovali sa budžetom od svega 1400 eura'', kazao je Periša.

S obzirom na to da je za najam karting arene potrebno 400 tisuća eura godišnje, postavlja se pitanje solventnosti te tvrtke, dodao je.

Periša je napomenuo i da je Zagrebački velesajam jedino mjesto u Hrvatskoj gdje se mogu održavati rekreativna i profesionalna natjecanja u kartingu, kao i da je ostanak karting arene potpisom podržalo oko 25 tisuća građana.

''Arena je puna cijele dane, firma posluje jako dobro, inače ne bi ljudi ostali tolike godine i tražili ugovor '5+5' naravno. Zagreb je dom građana koji žele da se ovaj sport i ova zajednica nastave, a ne da nestane zbog nejasnih interesa i nepoštivanja pravih postupaka", rekao je Periša.