Napad na Sjeverni tok: Talijanski sud odobrio izručenje osumnjičenika Njemačkoj

Četrdesetdevetogodišnji Ukrajinac uhićen je potkraj kolovoza dok je bio na odmoru u Italiji. Smatra se jednim od navodnih organizatora napada iz 2022. godine koji su oštetili plinovod što iz Rusije vodi prema Njemačkoj. Njemački tužitelji optužuju ukrajinskog državljanina za izazivanje eksplozije i protuustavnu sabotažu.

Bolonjski sud već je odobrio njegovo izručenje u rujnu, no odvjetnik osumnjičenika podnio je žalbu talijanskom Vrhovnom sudu, koji je zaustavio predaju zbog proceduralnih nepravilnosti. Vrhovni sud zatim je vratio slučaj u Bolognu, gdje je novoimenovanom sudu povjerena zadaća da ponovno razmotriti predmet.