Joca Amsterdam nakon 15 godina pušten na slobodu

Sreten Jocić, poznatiji kao Joca Amsterdam, pušten je danas na uvjetnu slobodu nakon odluke Žalbenog suda u Beogradu
'Žalbeni sud u Beogradu, nakon sjednice vijeća, donio je 10. prosinca 2025. rješenje kojim se, prihvaćanjem žalbe branitelja optuženika, preinačuje prvostupanjsko rješenje i uvjetno oslobađa optuženika Sretena Jocića od izvršavanja kazne zatvora u trajanju od 15 godina, na koju je osuđen presudom Višeg suda u Beogradu od 3. lipnja 2010., te određuje da se odmah pusti na slobodu, s uvjetnim trajanjem najdulje do 28. veljače 2026.', navodi se na internetskoj stranici Žalbenog suda, prenosi Blic.
Žalbeni sud navodi da je odlučeno da su za Jocića ispunjeni svi zakonski uvjeti za primjenu uvjetnog otpusta, budući da iz izvješća ustanove u kojoj optuženik izvršava kaznu zatvora proizlazi da je postigao 'maksimalan napredak u liječenju i provođenju programa tretmana, te da su ispunjeni opći i pojedinačni ciljevi, pa se po mišljenju ovog suda razumno može očekivati da će se optuženik dobro ponašati na slobodi, a posebno da do kraja razdoblja na koje je osuđen neće počiniti novo kazneno djelo'.
Osim toga, odvjetnik Joce Amsterdama podnio je u rujnu Višem sudu u Beogradu zahtjev za uvjetni otpust svog klijenta, ali je zahtjev odbijen, pa se branitelj žalio na ovu odluku Žalbenom sudu, koji je u konačnici poništio odluku Višeg suda.
Podsjetimo, Jocić je uhićen 27. travnja 2009. zbog sumnje na sudjelovanje u ubojstvu hrvatskog novinara Ive Pukanića. Međutim, na kraju sudskog postupka konačno je oslobođen, te je umjesto puštanja na slobodu iz pritvora, koji mu je ukinut 28. prosinca 2012., prebačen iz Centralnog zatvora u Zabeli na izdržavanje 15-godišnje zatvorske kazne zbog poticanja na ubojstvo Gorana Marjanovića, poznatog kao Goksi Bombaša, 1995. godine.