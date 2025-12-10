Joca Amsterdam nakon 15 godina pušten na slobodu

'Žalbeni sud u Beogradu, nakon sjednice vijeća, donio je 10. prosinca 2025. rješenje kojim se, prihvaćanjem žalbe branitelja optuženika, preinačuje prvostupanjsko rješenje i uvjetno oslobađa optuženika Sretena Jocića od izvršavanja kazne zatvora u trajanju od 15 godina, na koju je osuđen presudom Višeg suda u Beogradu od 3. lipnja 2010., te određuje da se odmah pusti na slobodu, s uvjetnim trajanjem najdulje do 28. veljače 2026.', navodi se na internetskoj stranici Žalbenog suda, prenosi Blic.

Žalbeni sud navodi da je odlučeno da su za Jocića ispunjeni svi zakonski uvjeti za primjenu uvjetnog otpusta, budući da iz izvješća ustanove u kojoj optuženik izvršava kaznu zatvora proizlazi da je postigao 'maksimalan napredak u liječenju i provođenju programa tretmana, te da su ispunjeni opći i pojedinačni ciljevi, pa se po mišljenju ovog suda razumno može očekivati ​​da će se optuženik dobro ponašati na slobodi, a posebno da do kraja razdoblja na koje je osuđen neće počiniti novo kazneno djelo'.