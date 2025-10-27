UNUTARSTRANAČKI IZBORI

Ivan Anušić ponovno izabran za predsjednika osječko-baranjskog HDZ-a

L. Š. / Hina

27.10.2025 u 12:30

Ivan Anušić
Ivan Anušić Izvor: Pixsell / Autor: David Jerkovic
Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić ponovno je izabran za predsjednik osječko-baranjske Županijske organizacije Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), izvijestili su iz stranke

U objavi na svojoj Facebook stranici županijski HDZ navodi kako su na unutarstranačkim izborima stranački birači Anušiću 'ponovno dali čvrsto povjerenje' te ga izabrali za predsjednika osječko-baranjskog HDZ-a.

Za potpredsjednike Županijske organizacije HDZ-a izabrani su gradonačelnik Osijeka Ivan Radić, gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba, gradonačelnik Belog Manastira Igor Pavelić i gradonačelnik Donjeg Miholjca Dražen Trcović, napominju u osječko-baranjskom HDZ-u.

