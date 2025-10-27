U Podgorici tijekom noći demoliran lokal turskog državljanina i zapaljen automobil

Ugostiteljski objekt u centru Podgorice u vlasništvu turskog državljanina demoliran je u noći na ponedjeljak u nizu incidenata koji su uslijedili poslije napada nožem skupine turskih državljana na Podgoričanina noć prije
Podgorička policija istražuje tko je u nedjelju navečer zapalio automobil na prostoru turske tvrtke 'Zeren Motors' u Podgorici. Crnogorski mediji podsjećaju da je spirala nasilja i uništavanja imovine turskih državljana pokrenuta u nedjelju navečer, nakon što je večer prije nožem ozlijeđen mladić M. J.
Zbog napada policija je uhitila državljanina Azerbajdžana Y. G. (31) i državljanina Turske N. D. (54). Osumnjičeni su za kazneno djelo nasilničkog ponašanja.
Crnogorska policija ranije je u priopćenju navela da je u nedjelju navečer u prostorije Odjela sigurnosti Podgorica privedeno 45 osoba, državljana Turske i Azerbajdžana, koje su bile predmet kriminalističke obrade, kao i provjere zakonitosti njihova boravka na teritoriju Crne Gore.
Policija je uputila apel stanovnicima Podgorice 'da ostanu dostojanstveni, da ne podliježu emocijama niti pozivima na linč'. Noć ranije, grupa građana okupljenih u podgoričkom naselju Zabjelo, gdje se i dogodio napad na Podgoričana, skandirala je 'Ubij Turčina'.
Na pozive na linč reagirali su brojni crnogorski dužnosnici. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović oštro je osudio napad u Podgorici, ali je i pozvao sve na smirenost.
'Ne smije biti kolektivne krivnje i stigmatizacije cijelog naroda. Naša je obveza zaštititi sigurnost ljudi i javni red, ali i društvenu koheziju. Svi javni akteri moraju voditi računa da svojim porukama ne podižu tenzije; policija i tužiteljstvo dužni su odlučno suzbijati govor mržnje i svaki oblik prijetnji', rekao je Milatović.
Ministar vanjskih poslova Crne Gore Ervin Ibrahimović također je oštro osudio napad u Podgorici i ranjavanje mladića, ali je pozvao sve u Crnoj Gori na suzdržanost i razboritost.
'Krivnja je individualna, nadležnost za provođenje zakona ima samo država, a poistovjećivanje bilo kojeg naroda ili države s bilo kojim činom nasilja korak je u pogrešnom smjeru', rekao je Ibrahimović, dodajući da 'u europskoj Crnoj Gori nema mjesta nasilju, nema mjesta samovolji i nema mjesta pokličima ‘Ubij Turčina!’ koji su se mogli čuti u Podgorici'.
Pozvao je nadležne 'na brzu reakciju i u ovom slučaju'. Premijer Milojko Spajić najavio je da će Vlada Crne Gore u ponedjeljak, po hitnoj proceduri, ukinuti bezvizni režim za državljane Turske. U Crnoj Gori, koja ima oko 623 tisuće stanovnika, živi oko 100 tisuća stranaca, od kojih je nešto više od 13 tisuća državljana Turske.