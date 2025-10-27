U Podgorici tijekom noći demoliran lokal turskog državljanina i zapaljen automobil

Crnogorska policija ranije je u priopćenju navela da je u nedjelju navečer u prostorije Odjela sigurnosti Podgorica privedeno 45 osoba, državljana Turske i Azerbajdžana, koje su bile predmet kriminalističke obrade, kao i provjere zakonitosti njihova boravka na teritoriju Crne Gore.

Podgorička policija istražuje tko je u nedjelju navečer zapalio automobil na prostoru turske tvrtke 'Zeren Motors' u Podgorici. Crnogorski mediji podsjećaju da je spirala nasilja i uništavanja imovine turskih državljana pokrenuta u nedjelju navečer, nakon što je večer prije nožem ozlijeđen mladić M. J.

Policija je uputila apel stanovnicima Podgorice 'da ostanu dostojanstveni, da ne podliježu emocijama niti pozivima na linč'. Noć ranije, grupa građana okupljenih u podgoričkom naselju Zabjelo, gdje se i dogodio napad na Podgoričana, skandirala je 'Ubij Turčina'.

Na pozive na linč reagirali su brojni crnogorski dužnosnici. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović oštro je osudio napad u Podgorici, ali je i pozvao sve na smirenost.

'Ne smije biti kolektivne krivnje i stigmatizacije cijelog naroda. Naša je obveza zaštititi sigurnost ljudi i javni red, ali i društvenu koheziju. Svi javni akteri moraju voditi računa da svojim porukama ne podižu tenzije; policija i tužiteljstvo dužni su odlučno suzbijati govor mržnje i svaki oblik prijetnji', rekao je Milatović.

Ministar vanjskih poslova Crne Gore Ervin Ibrahimović također je oštro osudio napad u Podgorici i ranjavanje mladića, ali je pozvao sve u Crnoj Gori na suzdržanost i razboritost.

'Krivnja je individualna, nadležnost za provođenje zakona ima samo država, a poistovjećivanje bilo kojeg naroda ili države s bilo kojim činom nasilja korak je u pogrešnom smjeru', rekao je Ibrahimović, dodajući da 'u europskoj Crnoj Gori nema mjesta nasilju, nema mjesta samovolji i nema mjesta pokličima ‘Ubij Turčina!’ koji su se mogli čuti u Podgorici'.

Pozvao je nadležne 'na brzu reakciju i u ovom slučaju'. Premijer Milojko Spajić najavio je da će Vlada Crne Gore u ponedjeljak, po hitnoj proceduri, ukinuti bezvizni režim za državljane Turske. U Crnoj Gori, koja ima oko 623 tisuće stanovnika, živi oko 100 tisuća stranaca, od kojih je nešto više od 13 tisuća državljana Turske.