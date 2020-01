Kasni noćni sastanak u Vladi, Kujundžić u ponedjeljak daje ostavku?

Izvor iz Vlade potvrdio je za N1 da je u subotu navečer održan sastanak s ministrom zdravstva, Milanom Kujundžićem.

'Na određeni način ovo doživljavam kao atmosferu linča, ali kad se uđe u politiku, čovjek treba biti spreman i za takve stvari. Pohvaljujem vas sve novinare koji ćete istražiti mene, pozivam i sva državna tijela da me istraže po svim osnovama. Potičem i vas i druge da istraže ne samo one koje su javne osobe, nego i brojne druge u vezi zarada, što su imali, što su dobili u vrijeme komunizma, što privatizacijom, što sada. Mislim da Hrvatskoj treba istina o svakome - tko što ima, koliko je zarađivao, koliko je platio poreza, prireza i drugih vrsta doprinosa. Odradite sve na meni do zadnjeg detalja, a onda i na svakome drugome', rekao je Kujundžić u petak na izvanrednoj konferenciji za novinare povodom napada na novinarku Slobodne Dalmacije pred njegovom kućom u Ivanbegovini.

Kujundžić je održao i sastanak s premijerom Andrejem Plenkovićem, a ostavka, kako je tada kazao, nije dolazila u obzir.