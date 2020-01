Kujundžić: Dosta mi je izvršne vlasti, biti ministar zdravstva neizdrživa je teškoća

Nakon objave njegove imovinske kartice s kućom kupljenom krajem prošle godine u Zagrebu, ponavljaju se pozivi za odlazak Milana Kujundžića s mjesta ministra zdravstva. U intervjuu za Večernji list on tvrdi da u kupnji nema ništa sporno, najavljuje da će njegova supruga, na koju nekretnina i glasi, podići privatne tužbe protiv dijela medija te da u cijeloj toj priči ima podršku premijera Andreja Plenkovića. 'Nakon što provjere mene, založit ću se da se ispita sve saborske zastupnike, ali i brojne nejavne osobe. To će onda biti uređena država. Onda hrvatska djeca neće odlaziti iz Hrvatske', rekao je Kujundžić

'Karticu sam predao, ispravio formalne pogreške, a sadržaj je isti. Drago mi je da se na mojem slučaju ide sve ispitati. A založit ću se za to da se ispita sve saborske zastupnike, ali i brojne nejavne osobe. Da se progovori tko su i što su oni i njihovi roditelji dobili u komunizmu i u takozvanoj privatizaciji, koliko sada plaćaju državi, što rade i što sve imaju. Hrvatskoj i Hrvatima treba istina o tome, a mislim da je ovo dobar povod i početak. Prvo neka meni provjere svaki milimetar do sedmoga koljena, a onda i ovima drugima. To će onda biti uređena država. Onda hrvatska djeca neće odlaziti iz Hrvatske nego će znati da onaj tko radi i zna raditi može i zaraditi i može imati i u Hrvatskoj. A znat će se i za one koji kradu, varaju i skrivaju se iza demagogije, neka se sve rasvijetli', rekao je ministar Kujundžić u intervjuu za Večernji list.