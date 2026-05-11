Jedna majica izazvala kaos u Vodicama: 'Sport ne smije biti prostor podjela'

Fotografija sudionice iz Slovenije s međunarodnog petanque turnira u Vodicama posljednjih dana izaziva brojne reakcije na društvenim mrežama i otvorila je novu raspravu o simbolima bivše Jugoslavije u hrvatskom javnom prostoru.
Rasprava je izbila nakon što se na društvenim mrežama proširila fotografija jedne sudionice iz Slovenije koja je na međunarodnom petanque turniru u Vodicama nosila majicu s natpisom ‘I was born in Yugoslavia’, piše Info Vodice
Dio komentatora ocijenio je da je riječ o neprimjerenom simbolu u hrvatskom društvenom kontekstu, posebno zbog iskustava iz Domovinskog rata i činjenice da kod dijela građana i branitelja simboli bivše države i dalje izazivaju nelagodu.
S druge strane, dio građana u raspravama navodio je da majica predstavlja osobnu činjenicu i nostalgiju za državom u kojoj je osoba rođena, a ne političku provokaciju.
Zbog brojnih reakcija oglasili su se i organizatori turnira iz Petanque kluba Vodice, naglasivši da sporni natpis nije imao nikakve veze sa stavovima organizatora ni samog događaja.
‘Želimo naglasiti da navedeno nije predstavljalo stav organizatora, kluba ni samog turnira, čija je svrha bila isključivo sportsko druženje, povezivanje klubova i njegovanje prijateljskih odnosa’, poručili su.
Dodali su kako poštuju Republiku Hrvatsku, njezine vrijednosti i Domovinski rat, kao i osjećaje hrvatskih građana, posebno branitelja i obitelji žrtava.
‘Žao nam je što je ovaj događaj zasjenio pozitivnu sportsku atmosferu i trud uložen u organizaciju turnira. Smatramo da sport treba ostati prostor međusobnog poštovanja, tolerancije i povezivanja ljudi, bez tema i poruka koje mogu stvarati podjele i nepotrebne napetosti’, naveli su organizatori.
Nakon njih reagirao je i Slovenski savez za petanque, koji je također istaknuo da odjeća sudionice nije predstavljala službeni stav saveza.
‘Neki takve simbole doživljavaju kao izraz osobnog sjećanja ili nostalgije, dok ih drugi promatraju kroz vlastita iskustva, povijesne okolnosti i bolna sjećanja’, priopćili su.
Dodali su kako je tema posebno osjetljiva u Hrvatskoj zbog ratnih iskustava iz devedesetih godina.
‘Bila je to osobna odluka pojedinca koja nema veze s organizatorom ni našim savezom. Istovremeno vjerujemo da svi trebamo biti svjesni osjetljivosti mjesta, povijesti i ljudi koje susrećemo’, stoji u priopćenju.
Iz slovenskog saveza poručili su i da sportski susreti trebaju ostati prostor povezivanja i međusobnog poštovanja.
‘Budućnost ne možemo graditi na simbolima koji dijele ljude, nego na međusobnom razumijevanju, dijalogu i poštovanju različitih povijesnih iskustava’, zaključili su.