Jedna majica izazvala kaos u Vodicama: 'Sport ne smije biti prostor podjela'

Rasprava je izbila nakon što se na društvenim mrežama proširila fotografija jedne sudionice iz Slovenije koja je na međunarodnom petanque turniru u Vodicama nosila majicu s natpisom ‘I was born in Yugoslavia’, piše Info Vodice

Dio komentatora ocijenio je da je riječ o neprimjerenom simbolu u hrvatskom društvenom kontekstu, posebno zbog iskustava iz Domovinskog rata i činjenice da kod dijela građana i branitelja simboli bivše države i dalje izazivaju nelagodu.

S druge strane, dio građana u raspravama navodio je da majica predstavlja osobnu činjenicu i nostalgiju za državom u kojoj je osoba rođena, a ne političku provokaciju.

Zbog brojnih reakcija oglasili su se i organizatori turnira iz Petanque kluba Vodice, naglasivši da sporni natpis nije imao nikakve veze sa stavovima organizatora ni samog događaja.