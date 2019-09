'Ja vjerujem gospodinu Turudiću, mi se dugo znamo, to je naš renomirani sudac i nemam razloga da mu ne vjerujem'

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković ustvrdio je da oko suca Ivana Turudića i sudskog procesa zbog prebrze vožnje jedino postoji pravomoćna odluka da je vozio brzo, a to se, kaže događa.

"Nema dvojbe, to je pravomoćno utvrđeno da je na toj dionici vozio brže nego što je dozvoljeno, to je pravomoćno. To u svakom slučaju nije nešto što je prihvatljivo ponašanje, ali nažalost događa se da vozimo brže ponekad. S te strane on je kaznu platio, taj dio je gotov", ustvrdio je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković, javlja N1.

"Što se tiče drugih stvari koje su se isticale u javnosti da je bježao pred policijom, policja u tom smislu nije podnijela nikakvu prekršajnu prijavu i u tom formalnom smislu prijavu nemamo i ponovio mi je priču koju je rekao medijima", nastavio je ministar.